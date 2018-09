¡Cuidado! Hay un nuevo engaño para robar iPhones

rodo de iphone (2).jpg

"Cuando a mí me robaron mi teléfono iPhone, por segunda vez, pero la primera me pasó igual, yo automáticamente desde mi computadora borré la información para que cuando el equipo fuera activado, se borrara", señala Mariela, una empleada administrativa de 38 años.

rodo de iphone (3).jpg



"Ni bien tuve un nuevo iPhone e ingresé el chip, comenzaban a entrar sistemáticamente mensajes de texto. Como el sistema detecta que yo vuelvo a dar de alta mi cuenta de iCloud, ellos -los delincuentes- deben tener algún tipo de software donde tratan todo el tiempo de que uno ingrese y ponga sus datos para replicar esas contraseñas. Sino no pueden usar los equipos robados, los tienen que desarmar", finaliza.





Fuente: infobae

Se debe ingresar a un listado el IMEI del equipo, algo así como el "DNI del celular" (para saberlo, hay que marcar *#06#). También, los usuarios de líneas prepagas tienen tiempo hasta fin de año para asociar sus datos personales a su número (para eso, marcar *234#).Y, ¿qué sucede con las piezas de los equipos?, según admiten desde la compañía. La herramienta le permite a un usuario al que le han robado un equipo, lograr que su dispositivo ya no pueda ser usado por otra persona.Así,Sin embargo,La empleada estaba en Rusia, en la Copa Mundial de la FIFA. Camino hacia el partido Rusia vs España, se dio cuenta de que no tenía su iPhone X.Comenzó a llamar a su teléfono desde el smartphone de un amigo.Entonces,La pareja de la empleada de Kaspersky había recibido, entonces, una URL falsa. No pertenecía a Apple sino a otro dominio. Sin embargo,Cuando la mujer accedió a Find my iPhone desde otro equipo, que no era el de su pareja, no encontró rastros del iPhone robado. Al poco tiempo, descubrió el problema.La víctima, según informa El País de España, no tenía activada la verificación en dos pasos en su smartphone e hizo su mea culpa por haber hecho clic en links recibidos por SMS., señaló.