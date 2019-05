Cuernos, caídas, muerte: Los psicólogos analizan así tu sueños

"Los detalles de los sueños no son aleatorios", asegura la psicóloga y experta en el tema Lauri Loewenberg a 'Well Good'. "Para ser claros, eso significa que cada vez que te has despertado contento porque has tenido momentos agradables, persiguiendo un donut relleno de chocolate blanco por Nueva York o reviviendo un recuerdo del instituto, no ha sido una coincidencia. Cada uno de ellos contiene una o más conclusiones clave para nuestra vida diaria", añade.