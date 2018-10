¿Cuello o espalda? El nuevo desafío viral en las redes sociales

El rapero Marty Mula subió la imagen de una mujer de espaldas con su nuevo corte de pelo. En un primer momento todo el mundo pensó que se trataba del cuello de la joven.

En lugar del cuello y el pelo corto de una mujer, la imagen muestra a una persona con el pelo largo que cae sobre su espalda.

cuello o espalda (2).jpg



Fuente: tn

. El mensaje se volvió viral en pocas horas y ya tiene más de 32 mil retuits y más de 70 mil me gusta."Estuve mirando durante 5 minutos y si no es un cuello me siento estúpido", compartió otro usuario.