Cuatro secretos íntimos para tener éxito con tu pareja

Las parejas actuales buscan el éxito como meta ser felices durante su relación, pero alcanzar este objetivo requiere de mucho esfuerzo por ello te mostramos algunos secretos íntimos para lograrlo.





Las parejas felices mantienen las cosas interesantes, con sorpresas e intentos de mantener la relación como 'nueva'", afirma Gary Neuman, psicoterapeuta y autor de "Emotional Infidelity".





Aunque cada pareja es diferente, quizá existan ciertos secretos que, al menos a las exitosas, las ha ayudado a sentirse felices y satisfechos con su situación matrimonial. Aquí algunos de ellos.





1. Tienen relaciones sexuales, aún con bajo deseo

Cuando una persona que siente bajo deseo se entrega a las necesidades sexuales de su pareja, independientemente de eso, fortalecen la relación, indica un estudio de la University of Toronto Mississauga. Esta entrega en verdad crea intimidad, y eso hace a los matrimonios felices.





2. No guardan rencor

Uno de los secretos de las parejas exitosas es que no permiten que los problemas sobre un tema lleguen a su cama, u otras áreas de la relación, indica Jessica E. Salvatore, psicóloga de la University of Minnesota.





Que estén peleados debe motivarlos a la reconciliación, mediante una plática, y posteriormente a una gran noche apasionada de sexo.





3. Planean el sexo

El sexo no tiene que ser espontaneo para ser sexy, las parejas sanas que están dispuestas a priorizar el bienestar sexual en su relación tienden a sentirse más cerca de muchas maneras, afirma la terapeuta sexual Gia Ravazzotti.





Hacer un plan o tomar la decisión de tener sexo no quitará el entusiasmo; simplemente indica a las pareja que eres respetuoso con sus necesidades y deseos (y los tuyos)", agrega.





4. Innovan

Las parejas mantienen la pasión cuando se preguntan constantemente qué es lo que les gusta e innovan en la cama, con el tiempo las personas cambian y eso no se debe olvidar, afirma Terri Orbuch, psicólogo autor de "5 Simple Steps to Take Your Marriage from Good to Great".