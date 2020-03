Cuarentena: cómo convertir la casa en una aliada con el Feng Shui

La cuarentena y el retiro obligado de lo público a lo privado nos da la oportunidad de conectar con nuestra casa, y todo lo que ella representa en nuestras vidas.

Hoy nos toca quedarnos en casa con el tiempo suficiente para reencontrarnos con ella, sentirla y mirarla con ojos diferentes a los de la vertiginosa rutina. La casa posee toda nuestra información personal y familiar: en cada uno de sus rincones están expresados nuestros hábitos, emociones, mandatos acumulados de años e incluso de generaciones anteriores.

Encontrar el equilibrio dentro de nuestros hogares es casi un desafío atípico en la sociedad en que vivimos (y mucho más aún, en el contexto actual), pero pensemos la casa como nuestra aliada, es nuestro hábitat, el reflejo de nuestro interior más profundo e inconsciente.

Te invito a agradecerle el cobijo que te da y a recorrerla atenta y amorosamente, encarando cada día algún sector de la casa para renovar y equilibrar su energía. Te acerco esta sencilla lista, que desde el punto de vista del Feng Shui, ayudará a realizar varios ajustes energéticos beneficiosos. Las ventajas son varias, principalmente, desprenderse de apegos innecesarios, jerarquizar objetivos y proyectos, hacer espacio a energía renovada y limpia, y estar más cómodos y mejor organizados en el día a día. Te sugiero encarar cada categoría en diferentes días.

La indumentaria

Es el momento de poner en circulación lo que hace años no usás, o esa prenda que ya no representa tu presente. En la ropa que no usamos se acumula y estanca el Qi, lo mejor es que alguien la aproveche y te quede más espacio en el placard.

Los papeles

Algo que fácilmente se acumula y representa muchos temas postergados en nuestra vida, así como una necesidad de control exagerada. Un buen plan es quedarse estrictamente con los necesarios y guardarlos, clasificados en cajas o carpetas. Esto organiza la energía y clarifica la mente.

Los elementos de cocina

Es increíble cómo se acumulan cubiertos, platos, táperes y otros utensilios de cocina que poco usamos o están duplicados, o en mal estado. Esto corrompe el Qi de la cocina, ambiente que para el Feng Shui representa la productividad y la nutrición del hogar. Idealmente nada de esto debería quedar a la vista, sino guardado en cajones y alacenas.

La decoración

Una vez que hayas limpiado y organizado la casa, te propongo avanzar hacia un nivel más profundo de conexión con tu hogar. Observá las imágenes y los adornos, los colores, la distribución de los muebles. ¿Hay cosas rotas, deterioradas o imágenes tristes o agresivas? Te invito a retirarlas, en estos casos, más que nunca menos es más. Hay que recordar que la energía cobra la forma de los objetos y lugares por los que transita. Por eso, objetos desequilibrados en su silueta, como ser esculturas mutiladas, imágenes de guerreros, lanzas, máscaras, elementos punzantes, transmiten energía negativa y hay que evitarlos.

También los cuadros que envían mensajes de confusión, sufrimiento, agresividad o angustia se deben reemplazar por imágenes que irradien armonía, serenidad, abundancia, alegría y amor. Si tenés fotografías muy antiguas, cambialas por imágenes actuales y alegres de tus seres queridos, quedate en este presente y vivilo con mucha creatividad.

Recordá que todo lo que se expresa en la casa crea afirmaciones ambientales que refuerzan tu subconsciente.

Las plantas

Ahora que tenés más tiempo, dedicate a mimarlas: ellas son nuestras aliadas en el hogar, porque si están sanas, además de aportar belleza, irradian una energía que ayuda a balancear los desequilibrios, y aportan Qi Yang allí donde está deprimido.

El flujo energético

Revisá la circulación de la energía en la casa, en el living y los dormitorios, en la cocina y los baños. Si hay muebles que impiden o dificultan el paso, si hay muchos objetos acumulados, ensayá una nueva distribución espacial para ayudar a que la energía fluya suave y sin obstáculos.

Reparaciones pendientes

Arreglar picaportes flojos, canillas que pierden, sacar humedades, animarte a pintar si tenés los elementos en casa, reparar algún mueble, o lavar las cortinas son acciones muy significativas para el Feng Shui. Ya que las averías en la vivienda simbolizan desbalances energéticos en diferentes aspiraciones vitales de una persona o grupo familiar. Es el momento de ocuparte de ellas.

Aromas y sonidos

Son los intangibles de la casa, pero realmente su influencia es poderosa. Los olores influyen en el estado de ánimo, pueden ser relajantes o estimulantes, pero también molestos. Una atmósfera limpia y con olor agradable, que conecte con el aire puro de la naturaleza, hace cualquier estadía mucho más positiva. Preferí siempre las fragancias naturales provenientes de frutas, especias, extractos de vegetales a las artificiales e intensas.

En cuanto a los sonidos, los días de extremo silencio ambiental provocan que algunas personas se sientan incómodas o solitarias. Esta experiencia puede resultar muy Yin para los habitantes urbanos que recurrimos entonces al constante parloteo de la TV para aminorar la sensación de vacío.

Te recomiendo desconectarte de a ratos de las noticias, y activar el interior de tu casa con momentos de música alegre, y otros con sonidos de la naturaleza (grabaciones de cascadas de agua, canto de pájaros, olas, lluvia). El sonido de los carrillones ayuda a distribuir armoniosamente la energía vital por todos los rincones de la casa. En los lugares ventosos, te recomiendo los de caña, para que el sonido no sea estridente; en los espacios más resguardados se usan los de metal.

Es un tiempo de creatividad, siempre hay algo nuevo para aprender en casa, aprovechá a cocinar algo rico con los chicos, a estudiar online algo que hayas postergado, a llamar a amigos o familia que hace tiempo no ves, llená de amor el espacio que habitás.

Compartí, descansá, jugá, meditá... Hoy el tiempo no te corre. Enfocarte en convertir tu casa en una usina de luz y amor es también contribuir a armonizar nuestro querido planeta y cuando esto haya pasado con seguridad algo habrá cambiado.

