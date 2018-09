"Las mujeres suelen ser más directas y honestas en revelar lo que no se ve a simple vista, no quiere decir que algunos hombres no lo hagan. Lo que sucede es que quizás el concepto de lo que debe o puede ser comunicado o mostrado al partinaire no es idéntico en ambos géneros", agregó la especialista.

Tener en cuenta qué tan bien, o rápido, parecen estar yendo las cosas para las parejas alrededor puede ser una de las cosas más dañinas para una relación. Lo que funciona para una persona puede no funcionar necesariamente para otra, y eso incluye hasta las más pequeñas decisiones.