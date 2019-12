Cuándo cortarse el pelo según las fases de la luna

Fase de luna nueva

La luna no se ve en el cielo, pero es un momento de mucha potencia energética, de todos modos. La vida crece hacia adentro, y por eso es momento de siembra, pero no de corte. Tal vez podemos hacer algún tratamiento de reparación y reconstrucción capilar, aplicar productos nutritivos para el cuero cabelludo si el pelo no está sano. Pero no se aconseja realizar cortes en las puntas en estos días.





Fase de cuarto creciente





Es la fase ideal si deseamos cortarlo para que se regenere y vuelva a crecer a ritmo rápido. Las puntas florecidas y resecas se cortan en este momento, lo que le dará fuerza al cabello hasta su raíz. Es preferible cortarse el cabello entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde.





Fase de luna llena





La luna reflecta la potencia solar, se unen el polo consciente con el inconsciente y aflora todo lo reprimido y las emociones ocultas. Es un momento de mayor impulsividad y expresión hacia afuera, ideal para hacer un movimiento y cortar el cabello en gran cantidad. El resultado será una regeneración más profunda, que crezca sano y fuerte.





Fase cuarto menguante





¿Querés que tu pelo crezca rápido? No lo cortes en esta fase. Pero, si se trata de un flequillo, un pelo rapado o un corte que deseamos mantener, sí podemos hacerlo. Porque el pelo crecerá de forma más lenta y la energía se irá a las raíces (más acorde con la luna nueva) y no al crecimiento abundante de las puntas. Se recomienda cortar en esta fase para pelos muy dañados, que pasaron por productos químicos y debilitamiento, cuyas raíces necesitan regenerarse mejor y más lentamente.