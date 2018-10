Cuáles son los 7 smartphones con mejores cámaras de fotos

Son tan variadas las opciones en el mercado que a veces se hace difícil elegir.







¿Qué criterios tener en cuenta para optar por la mejor cámara?







La cantidad de megapíxeles es importante, pero no es todo.

Cuanto menor sea el número, mayor es la apertura del equipo.







Así, una apertura de f/1.7 permite mayor entrada de luz que f/2.0, por ejemplo.

Otras cuestiones son el tipo de lente, el estabilizador de imagen, el tipo de sensor, el flash y muchos agregados digitales.







Aquí, un listado de los teléfonos con las mejores cámaras

También se debe tener en cuentaEl Xperia XZ Premium cuenta con una cámara principal con una resolución de 19 MP, apertura focal de 2.0, flash LED y autofoco. La cámara secundaria tiene una resolución de 13 MP y misma apertura focal que la principal.Aunque quizás lo más destacado de este equipo son algunas herramientas integradas al sistema que añaden un valor agregado.En este sentido, por ejemplo, cuenta con la función Motion Eye, que permite hacer videos de dos segundos súper lentos: a 960 frames por segundo.También viene con el Predictive Capture, una función ya disponible en el Xperia X y que permite tomar mejores imágenes en movimiento.Los nuevos tope de gama de Huawei, que fueron presentados en el MWC, cuentan con doble cámara Leica: una RGB de 20 MP y otra monocromática de 12 MP.Con la utilización de los dos sensores se pueden obtener fotografías con mayor nivel de detalle. Y el zoom es más preciso, incluso cuando hay baja luminosidad.La cámara frontal es de 8 MP, con apertura de f/1.8 y tiene un sensor inteligente que activa, de manera automática, el gran angular cuando es necesario.El equipo también incluye la opción retrato que, tal como ocurre en el iPhone 7 Plus, sirve para tomar fotos con efecto bokeh, es decir haciendo foco en un sujeto determinado sobre un fondo difuminado.Y tiene una ventaja respecto del teléfono insignia de Apple: las fotos con efecto bokeh pueden ser editadas una vez que ya fueron tomadas.La cámara trasera tiene un sensor de Sony con una resolución de 12 MP y apertura f/2.0. En el sensor cada pixel tiene un tamaño de 1,55 µm.Si bien tiene la misma resolución que la cámara del iPhone y la apertura focal, en teoría, dejaría entrar menos luz que la del iPhone (que tiene f/1.8), como el sensor del teléfono de Google es más grande, permite que cada píxel reciba más luz.Conclusión: en condiciones de poca luminosidad funciona muy bien. Además tiene HDR plus que se activa cada vez que se toma una foto. Al mejorar automáticamente el rango dinámico, se optimiza la luminosidad, y las fotos no se queman ni aparecen muy oscuras.La cámara frontal, tanto en el modelo base como en el XL, es de 8 MP, y la apertura focal es de 2.4.Otro punto a favor de estos equipos es que ofrecen almacenamiento ilimitado en Google Fotos.Incluyen tecnología dual pixel, que le permite enfocar de manera más veloz (tres veces más rápido que el modelo S6), incluso en condiciones de poca luz.La cámara principal tiene resolución de 12 MP, apertura f/1.7 y estabilizador. Al igual que otros equipos, incluye un modo manual donde se puede regular el ISO y balance blancos, entre otras cuestiones.También incluye autofoco y flash LED. La cámara frontal o secundaria tiene una resolución de 5 MP, y apertura f/1.7.La cámara principal del iPhone 7 es de 12 MP y tiene apertura f/1.8. Permite que ingrese un 50% más de luz al sensor, con lo cual la cámara funciona muy bien para hacer fotos en sitios con baja luminosidad.Además, el flash del iPhone 7 cuenta con 2 leds más que el del modelo anterior, así que esto también suma un factor importante de iluminación.El iPhone 7 Plus, a su vez, integra una cámara dual en la parte trasera: los dos sensores tienen 12 MP de resolución, uno con apertura f/1.8 y otro con apertura, f/2.8 y teleobjetivo para lograr un efecto de profundidad en las imágenes.Además, tiene flash Quad LED y su lente de seis elementos permite lograr mejores fotos en condiciones de poca luminosidad.También integra zoom óptico de dos aumentos, una de las mejoras más destacadas del equipo.Por la otra parte, la cámara frontal es de 7 megapíxeles e incluye Retina Flash para ajustarse a las condiciones lumínicas.La cámara trasera del LG V20 es dual: una es de 8 MP con apertura f/2.4 y lente de 135 grados; y la otra es de 16 MP, f/1.8 y lente de 75 grados.Si bien son dos cámaras, como en el caso del iPhone 7, en este caso no se combina el trabajo, sino que cada una cumple una función independiente.Integra autoenfoque híbrido mediante detección láser, de fase y contraste.La cámara frontal, por otra parte, es de 5 MP, apertura f/ 1.9 y tiene un lente gran angular de 120 grados para que nadie quede fuera de la selfie.El equipo viene con una cámara principal de 12 MP de resolución y apertura de f/1.8, por lo cual permite bastante entrada de luz.Tiene flash dual LED y hace autofoco por detección de fase. Al igual que Google Pixel, todas las fotos se sacan con HDR por default, lo cual permite generar tomas de buena calidad y con detalles.La cámara secundaria, por su parte, ofrece una resolución de 16 MP, ideal para los amantes de las selfies.