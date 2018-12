Cuáles serán los signos con más energía positiva en 2019

ARIES

La energía de Aries oscilará entre positiva y negativa a lo largo del 2019. Vivirá momentos de crecimiento personal y su año se resumirá en expansión, salidas, viajes y nuevas personas. Podría haber conflicto en el ámbito laboral y una posible reconciliación de pareja.



TAURO

Para Tauro el 2019 trae oportunidades de renovar energía y eliminar todas las dudas que hasta el momento le han limitado. También será un año de mucha energía sexual que es mejor dirigir de la mejor manera.



GÉMINIS

El próximo año será complicado para Géminis, pero si sabe controlar el flujo de energías podrá ser un año increíble. Llega mucho amor y nuevas personas a su vida, aunque en el trabajo las cosas podría n no ir tan bien. No desesperes, todo se arreglará en la segunda mitad del año.



CÁNCER

Para Cáncer el año 2019 estará lleno de energía positiva en el plano laboral, viene mucho trabajo pero también recompensas para ese esfuerzo También será un año para poner atención al amor y dejar entrar a personas nuevas a tu vida, conocerás a muchos y tu vida social se reactivará.



LEO

Sin duda, Leo será uno de los signos más favorecidos. La energía positiva abundará tanto en el amor como en lo laboral y tu atractivo será imparable. Tendrás que equilibrar todos los aspectos de tu vida para que no haya desajustes de energía.



VIRGO

Las recompensas llegan para Virgo en 2019, año que a su vez lo pondrá a prueba. Abundará energía positiva pero a la vez habrá presencia de momentos turbios, por lo que el equilibrio y la administración inteligente de tiempo será necesaria.



LIBRA

Este 2019 tendrá grandes sorpresas para Libra, movimiento y cierre definitivo de ciclos. Una mudanza o quizá cambio de residencia, el amor se sentirá más fuerte a partir del mes de marzo y en el trabajo es posible que la tensión predomine.



ESCORPIO

La energía será positiva para Escorpio en el plano económico, donde habrá abundancia y nuevos proyectos. En el plano amoroso las cosas podrían complicarse, pero si mantienes una comunicación abierta con tu pareja y amigos, todo resultará mejor.



SAGITARIO

Otro de los signos que gozará de mejor suerte en 2019. La energía se mantendrá positiva y fluirá sin problema. Será buen momento para estudiar algo nuevo o emprender un negocio, en el amor no habrá problema alguno.



CAPRICORNIO

Para Capricornio la energía reinante será mejor dicho negativa a causa de situaciones estresantes, sin embargo podrá salir de sus dificultades si mantiene la calma. En el amor la cosa cambia y se abre una oportunidad nueva de encontrar pareja definitiva.



ACUARIO

Tus proyectos por fin se concretan y te expandes incluso más en los negocios. 2019 será un año bueno para Acuario en lo económico, pero podría haber energía negativa en lo personal. Lo que recomendamos es dejar ir los rencores y comenzar de nuevo.



PISCIS

2019 será un año de mucha suerte en el trabajo, donde te desempeñarás de maravilla. En el plano amoroso será mejor no idealizar a nadie y mantener los pies en la tierra. Tu energía creativa fluirá mejor que nunca.





Fuente: soycarmin