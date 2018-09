¿Cuál es la frase espiritual para cada signo del zodiaco?

Piscis – "No pienses demasiado, déjalo pasar"





Tauro – "Nada que valga la pena es fácil"





Géminis – "Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas"





Cáncer – "Nunca dejes que tus emociones dominen tu inteligencia"





Leo – "No se trata solo de ti"





Libra – "Sigue tu corazón pero llévate tu cerebro contigo"





Escorpión – "Mátalos con amabilidad y entiérralos con una sonrisa"





Sagitario – "Estar dispuesto a escuchar y a aprender de los demás. No tienes razón en todo. Nadie la tiene"





Capricornio – "Preocuparse nunca cambiará el resultado"

Si quieres iniciar tu día con el pie derecho, algunos te recomendarán que antes de cualquier cosa que hagas, busques un mantra con el cual te sientas identificado y que le dé sentido a tu vida.Pero es muy probable que el mantra que le funciona a una persona no necesariamente tenga el mismo efecto en ti, pues aunque no lo creas, el zodiaco influye en este tema.Sueles ser reservado y en ocasiones, necesitas abrirte con los demás. Recuerda que cuando lo hagas, no solo debe ser de mente sino también de corazón.Te gusta analizar todo, por lo que en ocasiones es necesario que recuerdes que hay cosas que simplemente, solo hay que dejarlas pasar. En ocasiones es mejor seguir adelante y no obsesionarse.Te gusta tener todas las cosas bajo tu control y sueles ser rencoroso. Recuerda que no hay nada mejor que aceptar tu realidad, tal cual es, y seguir adelante.Sueles trabajar demasiado, por lo que en ocasiones puedes llegar ponerle empeño a cosas que no son importantes. Recuerda que solo hay que trabajar en aquellas cosas que sí valen la pena tener.Eres muy sociable y te encantar complacer a tus amigos. Tienes de todas clases y a todos los quieres mucho; sin embargo, no hay que seguirles la corriente únicamente porque son tus amigos. No caigas en presiones simplemente porque son tus conocidos.Sueles ser un tanto emocional, por lo que en ocasiones son tus emociones las que rigen tus acciones, así que necesitas recordarte que no debes dejar que estas dominen tu cerebro.Debes saber que no eres el centro del universo, ya que la mayor parte del tiempo suelen ser el centro de atención debido a su confianza y actitud.En ocasiones le da mucho valor a lo que piensan los demás, por lo que debes restablecer tu autoestima. Tu confianza viene de ti, así que debes recordar siempre tu dignidad.La intuición es una de las mayores fortalezas de los nacidos bajo este signo; sin embargo, aunque sigas siempre lo que te dicta tu corazón, es necesario recordar de hacer las cosas de forma práctica y sobre todo, eligiendo las mejores decisiones.Son demasiado intensos, por lo que debes recordar siempre que ser agresivo no es bueno. Lo mejor es seguir por el camino correcto y darle cachetadas con guante blanco a otros con gestos bondadosos.Sueles tener la razón en la mayoría de las cosas pues te gustar leer e informarte de lo que sucede a tu alrededor, pero nunca olvides que siempre habrá muchas cosas nuevas por aprender y en ocasiones, puede ser que tú estés equivocado.Trabajas demasiado y por eso, siempre te preocupas por todo. De hecho, crees que esto es la clave del éxito. Pero recordar no es lo mismo que preocuparse, así que relájate y tómate las cosas más a la ligera.