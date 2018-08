Creyeron que faltaba por una enfermedad pero la maestra estaba presa

Una madre dijo: "Hasta le enviamos flores un día que se celebró un evento especial en el colegio porque creíamos que estaba enferma".



"Pero es asqueroso pensar lo que estaba pasando, nadie tenía idea de esto", agregó la madre.



Algunos padres enviaron cartas a la policía para que investigue a fondo y establezca si algún niño del colegio estuvo involucrado en el caso de pornografía infantil. Además, la comunidad se enojó con las autoridades por no avisar a tiempo sobre lo ocurrido y crear confusión.



"Si no puedes confiar en en la profesora de tus hijo, entonces honestamente no puedes confiar en nadie", dijo otro padre.



Los comentarios de repudio se extendieron a redes sociales. En Facebook una madre escribió:"Esto es horrendo, uno espera que su hijo esté seguro en el colegio. ¡Estoy en shock!"



Rhian Desouza está casada, tiene dos hijos y era considerada como uno de los "pilares de la comunidad". Su esposo, Mike, es fotógrafo y tiene una pequeña compañía de producción de medios.



La mujer llegó a ser directora de otra escuela en donde los padres de familia aseguran que sus hijos no cayeron en las redes de pornografía infantil de la mujer.



En comunicado la escuela donde trabajaba la mujer y las autoridades de Swansea declararon: "Queremos asegurarle a los padres que la corte en sus investigaciones no relacionó este caso con ninguno de los estudiantes. En enseguida que nos enteramos de la investigación de la policía, la mujer fue suspendida".





Fuente: infobae

Rhian Desouza, de 43 años, confesó ante un juez que realizó dos fotografías indecentes que involucraba a un niño, una la tomo en mayo y otra en junio del presente año.La mujer fue suspendida de su trabajo como maestra en la escuela de primaria de Gellionnen, Swansea, Reino Unido, informó el diario Daily Mail.Los padres de familia que tienen a sus hijos en ese colegio, y algunos vecinos de la zona, confesaron sentirse sorprendidos y asqueados luego de que Desouza confesara su crimen.La mujer había sido suspendida en julio, al final del periodo de clases, sin embargo los padres de familia pensaban que a la profesora le habían concedido un permiso especial y se encontraba enferma.