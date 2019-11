Creen que una vitamina sería la responsable de las enfermedades por vapeo

Investigadores detectaron la presencia de aceite de vitamina E en 29 muestras tomadas de pacientes vapeadores que fueron analizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.









Este líquido fue tomado de los pulmones de pacientes que utilizan con frecuencia el cigarillo electrónico en 10 estados diferentes de los Estados Unidos. La agencia federal a su vez aseguró que no advirtieron la presencia de otras sustancias sospechosas.





El acetato de vitamina E es un suplemento vitamínico común que no es dañino en el formato de crema, pero no es un aditivo aprobado para los productos de vapor. Este compuesto se encuentra comúnmente en alimentos, suplementos dietéticos y cremas para la piel. El aceite espeso también se agrega a veces a los productos de vapeo que contienen el ingrediente psicoactivo tetrahidrocannabinol o THC, especialmente los productos ilícitos, para aumentar el peso neto del líquido y para no tener que agregar el THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis que resulta más caro que la vitamina E, explicaron desde la CDC.





"Por primera vez hemos detectado una posible toxina de preocupación" en muestras de pacientes, sostuvo Anne Schuchat, subdirectora principal de los CDC. "Estos hallazgos proporcionan evidencia directa de acetato de vitamina E en el sitio primario de la lesión dentro del pulmón", agregó.





Hasta el 29 de octubre, según el CDC, se notificaron 1.888 casos de lesión pulmonar asociada al uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI, por sus siglas en inglés) en 49 estados, es decir todos con excepción de Alaska, en lo que definen como un brote. También informaron la confirmación de 37 muertes en 24 estados producto de lesiones compatibles con el brote del vapeo.





Según especificaron, todos los pacientes con EVALI reportaron antecedentes de uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo; en la mayoría de la muestras analizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se encontró tetrahidrocannabinol o THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis.





A su vez, la CDC advirtió que "los hallazgos más recientes a nivel nacional y estatal parecen indicar que los productos que contienen THC, en particular los que fueron obtenidos en la calle o de otras fuentes informales -por ejemplo a través de amigos, familiares, vendedores informales- están vinculados a la mayoría de los casos y tienen un papel significativo en el brote".





Sin embargo, advirtieron que estos resultados no son suficientes para ser considerados como una causa de las lesiones, pero enfatizaron en la necesidad de realizar más estudios para determinar si el aceite de vitamina E está detrás de este brote.





Mientras tanto, un funcionario del CDC describió como un avance al hallazgo vinculado con el aceite de vitamina E, al mismo tiempo que consideró que se trata de "una sustancia preocupante encontrada en los productos de vapeo".





Roxana Berenguer, médica neumonóloga que atendió al primer paciente internado en la Argentina por vapear explicó que "se están buscando en todos los líquidos y componentes que se utilizan en los cigarrillos electrónicos para vapear cuál es el responsable de las lesiones pulmonares", y sobre el aceite de vitamina E sostuvo que "es uno de los componentes sospechados, pero no es el único, ya que hay más de seis sustancias en estudio".





La neumonóloga agregó que "hay que establecer cuál es la sustancia que genera las lesiones pulmonares, analizar los líquidos usados, qué temperatura levanta el cigarrillo electrónico para transformar ese líquido en vapor, los aromatizantes y saborizantes, si se trata de alguna marca en particular ya que no todos los pacientes que vapean presentan síntomas y hay varios elementos que pueden estar influyendo".





Berenguer advirtió que "los aromatizantes no están pensados para ser fumados, sino que originalmente fueron inventados para su uso en alimentos, y lo mismo sucede con las vitaminas, particularmente con el aceite de vitamina E que se utiliza en cremas o como antioxidantes (a pesar de que desaconseja este uso), el problema es que no se sabe cuál de todos estos componentes son los responsables de las EVALI".





Según el informe presentado por la CDC, existió evidencia de presencia de acetato de vitamina E en 17 de 19 muestras de líquido de vapeo, un 89% en un estudio en el estado de Utah, mientras que el THC fue encontrado en un 100% de los casos, es decir en 19 botellas.





Para poder tomar las muestras, los médicos inyectaron un líquido especial en los pulmones de los pacientes a través de la boca o nariz para luego recolectarlo para su análisis. Las pruebas de laboratorio se realizaron en el Centro Wadsworth del Departamento de Salud de Nueva York, en Albany.

(Fuente: Infobae)