Cortó con su expareja usando memes a través de WhatsApp

Dejo whatsapp 1.jpg Karla fue una de las miles de personas que se hizo eco del plantazo de Sofía a Kevin, aunque aclaró: "El mío es mejor". Tal como puede desprenderse de las imágenes que compartió, la joven se puso firme y esquivó el intento de regreso de un ex novio con una serie de divertidos memes.





Embed El mio me gusta más jajaja (necesito poder subir mas imagenes) pic.twitter.com/QI2leJ1POT — Karla Ariza (@KarlaArizaa) 13 de noviembre de 2017 "No me fui con ella", le espetó el chico en cuestión, al que Karla tenía agendado como "el bagre que no se rinde". "Sos un caradura, ¿verdad?", le retrucó ella con una captura televisiva. "¿Vas a seguir pensando que estoy con ella? ¿Para qué te voy a decir que quiero volver a ser novios si ando con otra?", resistió él.









Dejo whatsapp 2.jpg Ella le respondió con una captura de un reality de History Channel que decía: "No lo sé, Rick". Luego, sumó otra de América en la que se puede ver a una mujer en un móvil televisivo con un cartel: "Dejá de mentir. No te cree nadie". Y ahí, el "bagre" se cansó. "Pará, en serio. No me da gracia. Te estoy hablando de verdad", se defendió.

Dejo whatsapp 3.jpg "Ah, ¿sí? Cuéntame más", fue la meme de la primera Charly en la fábrica de chocolate que le envió Karla. "¿Tan para la joda te tomás lo que te digo?", insistió el "bagre" que, tal como la agenda de la joven advirtió, no se iba a rendir tan fácilmente. "Pa' qué te voy a decir que no, si, sí", se burló ella.





Dejo whatsapp 4.jpg Y esa fue la gota que rebalsó al "bagre". "¿No querés que te hable más entonces?", le preguntó. "Esa no me la esperaba", fue la captura que le envió Karla, con otra en la que se puede ver a una chica levantando su pulgar en señal de aprobación. "¿Podés dejar de responder así?", insistió el "bagre". El meme final fue categórico: "No".





evin, Sofía y la crónica whatsappera de una separación anunciada con memes de Los Simpson. La conversación final de la pareja se viralizó y estalló ayer en las redes gracias a un tweet de una amiga de ella. La repercusión fue tal, que ahora una joven estudiante de abogacía decidió compartir cómo hizo para "sacarse de encima" al "bagre que no se rinde".