Convirtió el esqueleto de su tío muerto en una guitarra

Filip falleció en los años 1990 en Grecia habiendo donado su esqueleto a una universidad. Sin embargo, dos décadas después, sus restos fueron enterrados un cementerio local y desde entonces sus familiares debieron hacerse cargo de la renta mensual del lugar de sepultura.

Prince Midnight tramitó ante las autoridades griegas el proceso de repatriación de los restos a EE.UU y, tras recibirlos, decidió convertirlos en un instrumento musical.

Sin embargo, semejante tarea presentó numerosos desafíos y requirió de mucha investigación, incluyendo consultas con lutieres del la marca Dean Guitar.

Lo más difícil del proceso fue conseguir que las cuerdas pudieran mantener la afinación, detalla Prince Midnight, admitiendo que el modelo —que bautizó como Filip Skelecaster— tiene limitaciones y, por ejemplo, solo permite rasguear dentro de la caja torácica.

Y concluye que la guitarra mantiene la presencia de su difunto tío, quien de esta manera puede continuar disfrutando de la música que tanto amaba incluso desde el más allá.

by Transylvanian Hunger Dark Throne played on an actual human skeleton