Consultá tu horóscopo del domingo 20 de octubre

Hoy mantendrás a tu alrededor un espacio de tranquilidad, de estar a tu aire y no te apetecerá mucho las charlas con alguien que no conoces mucho y que te parecerán aburridas. Aprovecha para organizar algo en casa, algo que te ayudará a estar más a gusto con tu entorno.





TAURO





Es muy probable que la familia necesite de tu atención hoy por cuestiones domésticas y como tendrás tiempo libre no puedes decir que no y aunque no te apetezca mucho, no te queda más remedio que acudir a su llamada. Intenta tomártelo con toda la calma posible.





GÉMINIS





Sacarás a relucir ciertas habilidades que le van a venir muy bien a un amigo una amiga a la que ayudarás a ver más claro un tema profesional o de estudios. Debes aprovechar más esas habilidades que quizá has estado olvidando o dejando en un segundo plano.





CÁNCER





No dejes que lo material, los bienes de cualquier clase, se interpongan hoy entre tu y tus seres queridos. Te vas a sentir muy apegado a tus posesiones, así que puede surgir algún conflicto familiar por esa causa y eso no te interesa. Trabaja en tu interior para evitarlo.





LEO





Hoy comienzas a poner en marcha un plan que te has trazado con vistas a un asunto profesional y aunque sea domingo, vas a invertir parte de tu tiempo en ello ya que requiere darle una vuelta mentalmente y definir cuál es tu objetivo con mucha precisión.





VIRGO





No debes mirar a tu pasado sentimental porque ya no existe y te pesa demasiado para seguir mirando al futuro. Hoy es hoy y debes aceptar las cosas que se han acabado porque la vida se desarrolla en distintas etapas. Date un tiempo y vuelve a abrirte al amor.





LIBRA





Sueles tener un temperamento ordenado y meticuloso y no te gusta demasiado la improvisación, así que por eso vas a trazar planes muy elaborados para tus ratos de ocio. Pero no todo el mundo estará dispuesto a seguirlos tal y como tu pretendes. Tendrás que ceder.





ESCORPIO





Te plantearás deshacerte de algún lazo que te une con un grupo de personas en el que antes te sentías muy a gusto. Pero ahora todo ha cambiado y no estás con la misma tranquilidad y confianza que antes para hablar o actuar con libertad. Hazlo discretamente.





SAGITARIO





Hoy vas a parar un poco el ritmo y te tomarás un respiro, irás a dar un paseo o al cine o a cualquier otra actividad que te deje reposar mentalmente. Tampoco te viene mal dormir un poco más, ya que estás durmiendo poco últimamente y eso te acabará afectando.





CAPRICORNIO





Se discreto a la hora de contar tus planes a la familia de una manera tajante. Está bien que sepas lo que quieras y que vivas la vida como te convenga, pero piensa que es no es imprescindible que sepan todos y cada uno de tus pasos. Tienes derecho a tu intimidad.





ACUARIO





No pasarás hoy psicológicamente por tu mejor momento, pero lo más conveniente para sentirte mejor es no sentarte a lamentarte de tu presente porque lo puedes cambiar si te lo propones. Empieza a mirar al futuro desde otro punto de vista. Quizá debas dejar tu zona de confort.





PISCIS





Hoy debes darte cuenta de que eres demasiado prudente en ocasiones y eso te lleva a situaciones en los que los demás no te valoran en tu justa medida. No debes ser tan tímido, porque tienes muchas cualidades y las debes de poner en valor cuanto antes.