Consejos para utilizar la planchita de pelo

Fuentes policiales informaron que la joven intentó utilizar el artefacto y recibió la descarga, situación que fue percibida por los familiares que se encontraban en la misma vivienda.





Ante la no reacción de la adolescente, sus familiares decidieron trasladarla en auto hasta el hospital Schestakow. Luego de revisarla en la guardia, los médicos constataron su fallecimiento por electrocución, según indicaron las autoridades del hospital.





Diferenes estilistas y profesionales de la moda respecto hablaron de los riesgos a la hora de manipular un artefacto eléctrico como la planchita de pelo y sobre tips o consejos para tener en cuenta. Según Martín Carrizo, estilista de Hair Carrizo, "las planchas por lo general son bastantes seguras. Lo que puede suceder es que a veces con el movimiento, el cable de la planchita comienza a girar, y eso se puede traducir en un movimiento interno de cables, y donde se tocan generan un corto circuito, y a veces quedan pelados, es decir salen de la planchita y no quedan con protección, por eso es muy importante tener un buen cuidado de la herramienta".





Por su parte, Anamá Ferreira, referente de moda en la Argentina y en América Latina, se mostró muy compungida por el trágico destino de la joven mendocina y aconsejó: "Lo fundamental es tener ojotas de goma en los pies, nunca usar la planchita al estar mojado, verificar donde apoya, que los cables estén bien, teniendo en cuenta que por lo general nos planchamos el pelo en el baño".





La modelo también resaltó: "Las chicas están en sus casas, tienen ganas de arreglarse el pelo, de estar bien pero tienen que tener mucho cuidado, ver que las toallas no estén mojadas, no querer plancharse el pelo ni bien se sale de ducharse, y siempre manipular artefactos eléctricos estando todo seco, en donde sea es importante que apoye en algo de madera, y que los cables o planchita no estén en contacto con el pelo mojado, hay que tener mucho cuidado porque son descargas muy fuertes, tienen mucha potencia".





A su vez, Anamá contó lo que le sucedió en una oportunidad hace unos años: "estaba en la radio con Mario Mactas en Radio Colonia, que ni los militares la pudieron sacar del aire nunca, y un día llegué, había llovido mucho y estaba con el pelo empapado, no encontraba un enchufe, me fui a una de estas salas de máquinas del medio, puse el secador y se cortó la trasmisión de Radio Colonia, salió del aire, por lo que vino el dueño pidiendo explicaciones, y yo estaba tentada de la risa porque todo había sido por el secador de pelo". A pesar de lo divertido de la anécdota, la modelo aclaró que lo contó para que las personas tomen conciencia de la potencia de estos artefactos, "todo lo que es planchitas y secadores de pelo funcionan a 220 watts para calentar, es una potencia muy importante y peligrosa, por lo cual hay que tomar todas las medidas de precaución correspondientes".





Para los asesores de imagen José Luis Acevedo Jorge Alberto Benites, "es importante siempre tener el pelo seco, porque la planchita trabaja con temperaturas de resistencia de 250 a 450 grados para poder tener un funcionamiento óptimo, dependiendo la marca. Por lo general, las planchitas nacionales vienen a 220 watts, pero el problema es con las que vienen de afuera, que cuentan con 110 watts, por lo que las conectan aquí y terminan explotando".





Los estilistas agregaron que "hay planchitas a vapor que vienen con la funcionalidad para utilizarlas con el pelo húmedo; sin embargo siempre es mejor utilizarlas en las peluquerías, en mano de profesionales, ya que estos artefactos se manejan de otra manera, y siempre aconsejamos manipular estos artefactos con el conocimiento debido, y otro los tips es que controlen bien no solo como utilizarlos, sino su estado y que no tengan por ejemplo cables pelados".





Ahora la Justicia deberá determinar las responsabilidades en la muerte de Melanie Anaya como así también averiguar qué sucedió con la planchita. La averiguación de muerte y causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal 8, de San Rafael.





Fuente: Infoabe