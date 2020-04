Consejos para cuidar del rostro, manos, pies y cabello durante la cuarentena

Desde hace ya varios días rige la cuarentena total en el país y muchos comercios decidieron cerrar sus puertas para cuidar tanto a sus clientes como a los mismos empleados. En el sector de belleza, las peluquerías, los salones de manos y pies y lugares especializados en cejas por el momento permanecen con la persiana baja.

Pero… ¿qué ocurre con la mantención de los esmaltes en el caso de las uñas?¿Cómo puedo teñirme las canas sin recurrir a la peluquería?¿Cómo puedo arreglarme las raíces del pelo?¿Y la depilación de cejas? Infobae consultó a los expertos en belleza, quienes revelaron sus mejores consejos para sobrellevar los días de cuarentena sin cometer errores.

Las uñas

“En situaciones como esta, mi recomendación es no esmaltar las uñas muchas veces. Es decir, no colocar esmalte día por medio, ya que se va a necesitar utilizar acetona y eso daña bastante la uña natural”, recomendó la manicura Meli López. Y agregó: “Hay que evitar elegir colores muy pigmentados ya que estos a lo largo de los días dan un aspecto amarillento a la uña”.

La experta dijo que para una buena manicura lo que se necesita es: alcohol y algodón para estilizar bien la zona de los dedos y las uñas. Una vez realizado ese paso, con un palito de naranjo empujar las cutículas lo más que se puedan. “En el caso de tener, cortarlas, pero es preferible mejor esperar y ver a una profesional para no exponerse y cortar de más”, enfatizó. Otra de las herramientas fundamentales son las limas, para emparejar el largo y los costados de las uñas para que queden prolijas y con la forma que una desee. Y el último paso es esmaltar y esperar a que se seque.

En cuanto a las que tengan esmaltes semi permanentes, una de las tendencias en manicura que en estos últimos años se volvió furor, Meli Lopez dijo: “Recomiendo retirarlo con una lima y mucha paciencia. Hacerlo durante toda la superficie hasta llegar a la uña natural” .

Las uñas de los pies son tan importante como las de las manos, es por eso que también se deben cuidar. Marie Venturini, de Orly Nails, sugiere retirar el esmalte y ponerlos en remojo durante 10 a 15 minutos. “Si las uñas están largas se deben cortar con alicates de forma recta, y repujar la cutícula con un palito de naranjo o repujador con la finalidad de que no se acumulen”.

“Podemos aprovechar este momento para aplicar una exfoliante y darnos un pequeño masaje que movilice toda la energía acumulada en nuestra planta del pie. Una vez enjuagado y retirado el producto de ambos pies, así como su secado, aplicamos una crema humectante”, agregó la experta.

Las cejas y pestañas

Las cejas son una de las facciones más predominantes del rostro. Y hoy muchos elijen el perfilado de cejas dejando la depilación con cera atrás para moldear, intensificar y resaltar la mirada con un diseño personalizado realizado por una profesional. Pero esto dura algunos días hasta que los folículos comienzan a crecer.

“Se retira solo lo que está por fuera del diseño de la ceja, lo que se logró o lo que cada una tiene siempre. Si se ve algún pelito que una no está segura si depilar o no, no se toca porque si costó que crezca y lo saco, va a volver costar. Solo hay que sacar lo justo y necesario para verse un poco más prolijas. Los folículos de las cejas son muy sensibles y tardan un montón en volver a crecer, es preferible dejarlos si no están seguras”, sugirió Liz Sánchez, experta en cejas de Bar de Cejas.

Recomendaciones para las cejas

– Es primordial que las que tienen huequitos en las cejas se las dejen crecer y no se las toquen así los pelitos que no crecen ahora puedan

– Colocar aceite de ricino, aceite de almendras o de coco en las cejas para masejarlas para estimular el crecimiento de los folículos

“Para las que tienen extensiones de pestañas y tenían service y quedan a la mitad, no se las arranquen porque arruina muchísimo las pestañas, continúen con los lavados y peinados de rutina”, sugiere Liz. Como extra, también dice de sumarle aceites como el ricino o de almendras para fortalecerlas. “Estas se van a ir cayendo por el mismo crecimiento o recambio de las pestañas naturales. No hace falta arrancarlas, hay que cuidarlas porque después es más difícil recuperarlo”.

Tinturas y cortes de pelo

“Lo ideal al color sería que no se lo toquen. El trabajo del colorista es mezclar para lograr y dar con el color deseado y hoy la mayoría de las personas tienen color y balayage, y lo que hace la mayoría es pasarse en raíz y luego se tira en las puntas y eso está muy mal hecho”, dijo el estilista Javier Luna en diálogo con Infobae.

Con respecto a la coloración, el experto dijo que el de la raíz lleva oxidante, porque se tiene que abrir la cutícula de la cana o del pelo virgen para poder incorporar el color de la coloración. Sin embargo, el cabello del medio y las puntas ya están decolorados o ya tienen hecho el oxidado con colorante. “Si vos lo estirás lo único que lográs es un cabello seco y sin brillo y seguís oxidando lo que ya está seco”, detalló.

Javier Luna dijo que si en estos momentos de cuarentena da ansiedad por cortarte el pelo, lo que no hay que hacer es cortarte el flequillo, porque puede quedar mal hasta que vuelva. En cambio, en las puntas del pelo hay “mas campo” para arreglar si se comete un error.

Martín Ferrer Cabrera, del equipo de estilistas de Vardo Management, dijo que para esta cuarentena lo mejor es hacer nuevos rituales con el pelo, teniendo en cuenta que no nos vamos a estar exponiendo socialmente. Por ejemplo, no lavar el cabello todos los días, y si el cuero cabelludo es oleoso, hacerlo por la mañana, máximo al mediodía, y si es un cuero cabelludo seco, que no hay oleosidad, podés lavarlo por la noche.

– Lavar el cabello con una temperatura moderada. Si se puede evitar realizarlo con un agua excesivamente caliente el cabello y el cuero cabelludo lo van agradecer.

– Tomarse un recreo de las herramientas de calor, es un buen momento para implementar el secado de toalla, o secado al aire libre para darle respiro de los secadores, planchitas y bucleras.

“Mantener hidratado y mantenerlo sano es muy importante. Se necesita hacerse baños de crema; existen miles de mascarillas a precios súper accesibles y se pueden realizar en casa, sin necesidad de acudir a una peluquería”, aclaró.

Por último, el estilista cordobés dijo que si la cuarentena total “nos agarró” por el lado de ordenar, es un buen momento para limpiar los peines, sacarle la tierra al secador, limpiar la planchita… Eso nos va a mantener el cabello mucho más sano y prolongar mucho la vida útil de los elementos que tengamos en casa.

Rutina de limpieza para el cuidado facial

Clara Cristiani, maquilladora del equipo de Vardo Management, aseguró que este es el momento ideal para incorporar rutinas de limpieza en dos momentos del día, a la mañana y a la noche. “Son cinco pasos. El primero es limpiar la cara con agua micelar o con alguna loción desmaquillante. El segundo es utilizar algún tónico que lo que hace es restablecer el ph de la piel y comenzar el proceso de hidratación de la piel. El tercero es colocar alguna crema hidratante sobre el rostro. El cuarto es poner un contorno de ojos, que es una crema específica para las ojeras y su rol es levantar la mirada, iluminar y hacerla más fresca. Y el último es poner un bálsamo de labios para hidratarlos y que no estén secos”.

Con estos cinco pasos, la idea es que la piel se vea cada vez más hidratada, si les falta alguno de estas herramientas no importa, se puede aprovechar la cuarentena para realizar mascarillas faciales para tener la piel suave e hidratada.