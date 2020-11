Conocé el significado de los sueños más frecuentes

A lo largo de nuestra vida soñaremos más de 100.000 veces, y algunos de ellos serán repetidos. Si lo traducimos a números, estaremos 25 años de nuestras vidas durmiendo, y 6 de ellos soñando ¡Increíble! Tenemos de 3 a 5 sueños por noche, pero un 90% de ellos los olvidamos.

Un dato curioso acerca de los sueños es que en ellos no podemos leer ni saber la hora. Además no podemos soñar con gente que no conozcamos, o que no hayamos visto antes. Por su parte, las personas no somos las únicas con la capacidad de soñar, sino que ¡los animales también lo hacen!

Los sueños son la forma en que nuestro cerebro le da sentido a la vida, y por eso suelen estar conectados con lo que ocurre mientras estamos despiertos. Ese es el motivo por el cual su interpretación se conecta con nuestras vivencias.

A pesar de que hay discrepancia en la comunidad científica respecto de cómo interpretar nuestros sueños, lo cierto es que se han planteado algunas posibles explicaciones que permiten comprender este fenómeno tan fascinante.

El significado de los 10 sueños más comunes

SOÑAR CON SER PERSEGUIDO

Puede ser el reflejo de un problema o de alguna persona que estés evitando en la vida real. Es probable que tengas un problema en tu vida, e inconscientemente lo estés evitando en lugar de enfrentarlo. Este tipo de sueños, también pueden ser inspirados por nuestro miedo al fracaso. A veces, tenemos que enfrentar a quienes nos persiguen para evitar que nos suceda lo mismo de forma indefinida.

SOÑAR CON PERSONAS FAMOSAS

Puede ser que hayas visto algo de ti mismo en una persona famosa en particular. Esto puede interpretarse como la búsqueda del reconocimiento de tus propios talentos o habilidades. Adicionalmente, si la cara de una persona famosa sigue apareciendo en tus sueños, podría ser una señal de que pasas demasiado tiempo obsesionado con esta persona.

SOÑAR CON HACER UN EXAMEN

El soñar con un examen, puede reflejar el estrés que sientes en la vida real, o una falta de confianza en algunas de tus capacidades. Si sueñas con que te copias en un examen, puede ser interpretado como la manera en que abordas los problemas en la vida real, mientras que, si eres atrapado haciendo trampa, puede exponer el miedo que puedes sentir.

SOÑAR CON VOLAR

Esto puede ser interpretado como una especie de escape nocturno de los problemas que estás experimentando durante el día, o podría reflejar la libertad que sientes en tu vida cotidiana. La sensación de euforia al volar, puede estar conectada con la libertad creativa o artística que experimentas en tu trabajo o durante algún pasatiempo.

Si sientes miedo al volar en este sueño, podría sugerir que algo en tu vida está fuera de control, y te sientes impotente para detenerlo.

SOÑAR CON MUERTOS

Tener sueños relacionados con la muerte no significa que algo malo venga en camino. Soñar con la muerte se puede interpretar como algo que termina o que cambia tu vida. Experimentar tu propia muerte puede estar relacionado con fracasos en tu vida real o el final de relaciones.

Si sueñas con una persona que ya ha fallecido puede significar que te quedaste con las ganas de decirle algo a esa persona o que quisieras aclarar algo. Si eres testigo de la muerte de personas “malas” en tus sueños, puede interpretarse como un enfrentamiento a áreas negativas de tu vida.

SOÑAR QUE SE CAEN LOS DIENTES

Este es uno de los sueños más recurrentes y más desagradables ya que al soñarlo parece que realmente lo estas sufriendo. En general, es más común en mujeres que en hombres. Este sueño puede tener distintos significados.

Es probable que haga referencia a un sentimiento de falta de confianza o de impotencia, o que tenga que ver con problemas de comunicación - algo de lo que quizá deberías haber hablado, pero no lo hiciste. También podría interpretarse como una sensación de pérdida, ya sea a causa del envejecimiento o la apariencia. También puede relacionarse con la sensación de pérdida de dinero o de un trabajo.

SOÑAR CON ESTAR DESNUDO EN PÚBLICO

Este sueño es muy común y su significado guarda relación con la sensación de vulnerabilidad e inseguridad y posible vergüenza. Tal vez tengas algún secreto en tu vida y tengas miedo de las reacciones de los demás al descubrirlo. Sin embargo, un sueño en el que disfrutas de la sensación de desnudez, puede significar que tienes confianza en ti mismo y estás en un lugar en donde te sientes cómodo y relajado.

SOÑAR QUE TE CAES

Los sueños en que te caes pueden interpretarse como las inseguridades que sientes en la vida. Tal vez exista algo en tu vida por lo que has estado esperando mucho tiempo, y es momento de dejarlo ir. También podemos interpretar esto como una pérdida de control, lo que puede significar que hay eventos en tu vida que te están abrumando. Posiblemente, no lograste alcanzar una meta, o te sientes vacío a causa de demasiadas responsabilidades que demandan tu tiempo.

SOÑAR CON MANEJAR

Conducir un auto en tus sueños puede tener varias interpretaciones, pero en general el significado de este sueño está relacionado con la sensación de control y con lo que sientes sobre el futuro. Manejar en un día soleado sugiere que tienes el control de tu vida, mientras que un vehículo fuera de control hace referencia a una falta de control con respecto a tu vida.

Conducir rápido puede relacionarse con decisiones arriesgadas que has tomado en tu vida, y si conduces en la oscuridad, puede interpretarse como una especie de infelicidad con respecto al rumbo actual de tu vida. Si sueñas con ser el pasajero del auto, puede significar que alguien más está decidiendo en qué camino va tu vida.

SOÑAR CON NO ENCONTRAR EL BAÑO

Lo más común cuando soñamos esto es que el cerebro nos está diciendo que necesitamos ir al baño. Sin embargo, este sueño podría tener otros significados. Es posible que no tengas tiempo en tu vida tan ocupada para abordar problemas personales, o que tengas inconvenientes para expresar tus sentimientos y, por lo tanto, estés reprimiendo lo que sientes y no puedas deshacerte de eso.

Ahora sí, la próxima vez que sueñes con estar desnudo en público o que no puedes encontrar el baño, reflexiona sobre si alguno de los significados sugeridos, se aplican a ti.

