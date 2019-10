Conocé qué te deparan los astros para el inicio de la semana

Aries



Aries compartirá momentos de complicidad con un amigo del trabajo que le propondrá una idea que tendrán que desarrollar para crear un proyecto que le hará mucha ilusión a Aries, iniciará una nueva etapa profesional donde fomentará un camino hasta ahora desconocido en el cual descubrirá nuevas aptitudes.





Tauro



Quizá un acontecimiento repentino en el trabajo obligue a Tauro tomar una rápida decisión, por lo que será conveniente que Tauro esté preparado para la improvisación, será fundamental para su desarrollo profesional.





Géminis



Será necesario que Géminis le dedique hoy algo de tiempo a organizar el día, incluso el inicio de la próxima semana que viene intensa en el trabajo, si Géminis no se detiene a ver las actividades podría no terminar a tiempo algo importante, eso no sería bueno para cierto proyecto que ya tendría que estar concluido.





Cáncer



La situación laboral y económica de Cáncer será estable a pesar de estar estancado con un proyecto en el que por casualidad se desbloqueará, dando así con una idea que le permitirá a Cáncer crear un proceso nuevo que le lleve a esa etapa profesional que buscaba.





Leo



Determinados logros profesionales que Leo no terminan de alcanzar, están cerca, pero deberá continuar sin perder la esperanza, especialmente en este período en el que Leo se mostrará más creativo e innovador.





Virgo



Las inquietudes profesionales de Virgo le incitarán a plantearse nuevos retos que generen un giro importante en su vida laboral, a pesar de que últimamente duda de todo, en cualquier ámbito, Virgo deberá relajarse y reflexionar para estar seguro del camino que desea seguir en el trabajo.





Libra



Habrá ciertas ideas que no marcharán como desearía, esto traerá estrés y pensamientos negativos que podrían llevar a Libra tirar la toalla antes de tiempo, pero tendrá la oportunidad en las próximas semanas de conocer a un excelente profesional que ayudará a Libra con este dilema que deberá aprovechar.





Escorpio



La conjunción de los astros recargará de energía a Escorpio y las ganas de luchar ante aquellos obstáculos que parecían imposibles se convertirán en un reto a superar para Escorpio, por lo que si sigue con esa actitud conseguirá todo lo que se proponga a nivel profesional.





Sagitario



Sagitario descubrirá un error en algo que ha hecho en el trabajo que le hará sentir un poco mal, lo importante será tratar de corregirlo, para poder dar un paso más en su carrera, y emprender hacia nuevos horizontes profesionales que le den a Sagitario un prestigio laboral y estabilidad económica.





Capricornio



En general, será un periodo muy tranquilo en el trabajo para Capricornio, aunque podría recibir hoy un mail con información valiosa, podría alterar los planes profesionales de Capricornio.





Acuario



Las finanzas irán mejor de lo esperado, Acuario podrá enfocarse en nuevos retos que podrían generar mayores ganancias, esto despertará mayor motivación en el trabajo, por lo que Acuario volverá a retomar aquellas ideas más ambiciosas para cerrar el año con éxito.





Piscis



Será un periodo estable económicamente, ya que Piscis tendrá recursos para solventar cualquier contratiempo, por lo que no deberá sentirse agobiado por el dinero, que además irá llegando, si Piscis mueve bien sus fichas en el trabajo.





Fuente ABC.es