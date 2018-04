Conocé que detesta cada signo

ARIES





Las personas de Aries detestan ser inadvertidas e ignoradas. Para ellos, el primer puesto es su lugar por naturaleza valiéndose por alguna hazaña física o mental. Les disgusta tener la sensación de estar hambriento y utilizar vajilla de material blando o descartable para sus comidas.





No pueden tener materiales viejos, estropeados y gastados. Todo deber estar en impecable estado de conservación. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban esperar.





TAURO





Las personas de Tauro detestan ser interrumpidos ya que los desconcentra de su enfoque. Cualquier tipo de cambio los descoloca, hasta la simple ruptura de sus rutinas diarias. No les gusta prestar sus pertenencias a los demás, actitud que se aprecia desde pequeños.





Les molesta dormir en una cama diferente a la suya. Esto sucede, por ejemplo, cuando están de viaje; tardando dos o tres días para poder conciliar el sueño. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban la impuntualidad.





GEMINIS





Las personas de Géminis detestan escuchar quejas interminables por parte de los demás y todo tipo de reglamentación. No les gusta perder a nada, ni en cualquier clase de competición o juego, aún cuando sean sólo por ocio. No conciben dentro de su mente las ideas fijas; ya que les desagrada tener que enfocar su atención en un solo tema un tiempo de su vida. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban perder el tiempo en cuestiones sin importancia.





CANCER





Las personas de Cáncer detestan cualquier crítica, aunque pequeña fuese, sobre sus capacidades culinarias. No saben ni pueden atravesar una crisis sin el apoyo de sus amigos íntimos y de sus familiares. Les disgusta ser parte en una conversación en la que se hablen temas que no entienden ya que no puede involucrarse. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban a las personas que no recuerdan nombres o fechas importantes de acontecimientos familiares como cumpleaños o aniversarios.





LEO





Las personas de Leo detestan sentir dolor físico, tratando de superarlo de cualquier manera. Les disgusta el engaño de cualquier clase. No soporta que los demás se rían a través de burlas y gastadas. La vulgaridad, la dejadez y la desidia son actitudes condenadas sin piedad por los leoninos. Las personas que gimotean; que se quejan a menudo, y que hacen comentarios en momentos inoportunos son apartadas de su círculo de amistades y conocidos. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban la deshonestidad.





VIRGO





Los nativos de Virgo detestan la muchedumbre y el ruido. No soportan a las personas desobedientes con modales impropios según la ocasión. La suciedad y la desprolijidad en cualquier situación y lugar la aborrecen. No soportan dedicar un tiempo para el ocio, sienten que pierden el tiempo no haciendo algo productivo. Son personas muy meticulosas que se molestan por detalles como si las tapas de cajas no están bien cerradas, si la pasta dentífrica sobresale del pomo, etc. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban el desorden.





LIBRA





Las personas de Libra detestan los argumentos subidos de tono y la hipocresía. Cualquier reconocimiento de debilidad o fracaso los afecta emocionalmente. Les molesta de sobremanera que los presionen para tomar decisiones, apresurándolos y que les digan qué deben hacer y qué no. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban la crítica que no sea constructiva.





ESCORPIO





Las personas de Escorpio detestan ser examinados de forma alguna por los demás. Lo sacan de sus casillas cuando le realizan preguntas personales por asuntos de su intimidad. Detestan a las personas que entienden más que ellos sobre cualquier tema. Les cuesta tener que confiar en una persona poco familiar algo que ellos consideran de suma importancia. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban que los controlen.





SAGITARIO





Las personas de Sagitario detestan la desaprobación de otras personas. No les agrada realizar tareas administrativas y, mucho menos, trámites. Las rutinas son desfavorables para su temperamento inquieto y movedizo. Detesta cuando dudan de su palabra por cualquier razón inmerecida. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban la falta de libertad.





CAPRICORNIO





Las personas de Capricornio detestan la irresponsabilidad bajo cualquier modalidad. Les molesta las personan que se fastidian delante de los otros sin argumentos válidos. No les agrada implementar nuevos conceptos o soluciones a problemas del pasado ya que su lema es "no hay nada nuevo bajo el sol". El capricorniano detesta sentirse inútil avergonzándose por esta actitud delante de los demás. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban la incompetencia.





ACUARIO





Las personas de Acuario detestan a quienes presumen intentando ser el centro de atención. No les gusta que lo quieran convencer de algo y, mucho menos, que lo persigan para lograr ofrecerle algo bajo cualquier táctica de ventas. Detesta prestar o pedir prestado dinero y revelar sus verdaderas intenciones a los demás. No brinda respeto a la autoridad convencional porque sí, ya que son concientes que esta actitud una persona se la debe ganar. Les molesta la extravagancia. Les cuesta hablar de sus emociones y de su intimidad. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban la violencia.





PISCIS





Las personas de Piscis detestan lugares demasiado luminosos y bulliciosos. No les gusta el chusmerío barato. Sus secretos son tesoros guardados bajo siete llaves, no les interesa contarlos. No les agrada que le recuerden todo el tiempo qué es lo que se está olvidando de hacer. Se sienten incómodos en el rol de anfitrión. Pero, por sobre todas las cosas, desaprueban ser juzgados.