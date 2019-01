Conocé los signos que más sufren por amor y los que más hacen sufrir

Signos que más sufren por amor





Géminis

Los nativos del signo son muy románticos y esto los transforma en personas tan sensibles que se sienten mal ante cualquier pequeñez y sufren por todo.





Signos que más hacen sufrir a otros por amor

Son tan soñadores que viven imaginando situaciones románticas hasta que chocan con la realidad. Esto puede hacerlos sufrir muchísimo durante una ruptura.Son muy emocionales y son de los que más sufren al tener algún tipo de decepción amorosa.Los virginianos cuidan mucho a la persona que aman y esto hace que expongan sus sentimientos, cosa que les puede jugar en contra, sobre todo cuando dan sin medida, pero no reciben lo mismo a cambio.Es uno de los signos más románticos y, por ende, uno de los que les toca sufrir. Tal es el punto de su aflicción que llega un momento en el que le va a encontrar gustito a esto de sufrir y le será placentero tener relaciones truncas y amores imposibles.El acuariano no sabe distinguir entre razón y emoción. Por eso, a veces sufre más de lo que debería.Es un signo práctico y frío. Es siempre honesto y no tiene problemas de decir lo que piensa a pesar de que puede herir a quien está a su lado.Si bien buscan una relación estable, los taurinos no siempre consiguen lo que quieren y pueden lastimar muy hondamente a su pareja al pedir la separación sin preámbulos ni explicaciones.Los leoninos son orgullosos a más no poder y, si descubren que algo no está bien en su relación, darán un paso al costado sin dar ningún tipo de explicación.Son especialistas en hacer dudar a sus parejas. Además, son bastante insensibles con respecto a los sentimientos del otro a pesar de ser un signo tan apasionado.Tienen fama de ser de espíritu libre y difíciles de domesticar. Si empiezan a sentirse sofocados, no tendrán el más mínimo problema en irse sin mediar palabra.Se caracterizan por su racionalidad y sinceridad en exceso. No son para nada diplomáticos cuando tienen que decir las cosas y esto puede hacer que sus parejas sufran muchísimo cuando surjan esos momentos de sinceridad.