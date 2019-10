Conocé a los nueve enemigos del buen sexo

El sexo debería ser algo apetecible y divertido. No solo una necesidad básica que cumplir, o un compromiso, sino algo que realmente deseemos y disfrutemos. Esa es la teoría, pero en la práctica, sin embargo, el sexo acaba siendo algo demasiado complicado, algo que nos gustaría hacer pero para lo que no encontramos tiempo, las formas o que podemos disfrutar con placer a solas pero que en pareja, por diferentes causas, no funciona. ¿Por qué?