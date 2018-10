Conocé a los cuatro signos más orgullosos del zodiaco

Aries: Los arianos son signos regidos bajo el fuego por eso son muy fuertes y seguros de sí mismos. Ellos se caracterizan por ser excelentes compañeros pero si son traicionados, dan la vuelta a la página y no perdonan. Si ellos se equivocan, le resulta difícil pedir disculpas ya que son muy orgullosos y muy pocas veces logran admitir sus errores.



Tauro: Las principales características de este signo de tierra son la terquedad y el orgullo. A ellos les gusta tener el control de la situación, no les gusta ser contrariados y logran cambiar de opinión si están completamente convencidos de un argumento diferente del suyo. Lo mismo ocurre cuando deben pedir disculpas ya que necesitan que su error sea bien sustentado para así lograr dar el brazo a torcer y aceptar su culpa.



Leo: Las personas que nacieron bajo este signo de fuego son fuertes y sumamente egocéntricas. A ellos les gusta tener el control de la situación y lo que más odian es perder una discusión, incluso cuando saben que están equivocados. También son sumamente orgullosos así que pedir disculpas se les hace difícil y si los lastimás en un aspecto personal.



Escorpio: Es uno de los signos más fuertes del horóscopo ya que nacieron bajo el elemento del agua. Los escorpianos tienen un temperamento tenaz y completamente seguro de sí mismo que hace que no soporten ser engañados o humillados.





Fuente: losandes