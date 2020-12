Conocé las polémicas pautas nutricionales que propone EEUU a sus habitantes

El comité científico, que estaba compuesto por 20 académicos y médicos, había recomendado reducir el límite de azúcares agregados en la dieta al 6% de las calorías diarias del 10% en las pautas actuales, citando el aumento de las tasas de obesidad y el vínculo entre la obesidad y la salud, problemas como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y cáncer. El comité también recomendó reducir el límite de bebidas alcohólicas para hombres a una bebida por día de dos, coincidiendo con la guía para mujeres. Apuntó a investigaciones que vinculan un mayor consumo de alcohol con un mayor riesgo de muerte.

Asimismo, las nuevas pautas incluyen la recomendación del comité científico de que los niños menores de dos años no consuman azúcares añadidos en absoluto.

Sin embargo, los Departamentos de Agricultura, Salud y Servicios Humanos de los EEUU revisaron las recomendaciones del comité, que se publicaron en julio, y decidieron no incluir los límites inferiores porque “la nueva evidencia no es lo suficientemente sustancial para respaldar cambios en las recomendaciones cuantitativas para azúcares agregados o alcohol”, según consideró Brandon Lipps, subsecretario adjunto de alimentos, nutrición y servicios al consumidor del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Lipps dijo que los nuevos límites recomendados por el comité científico no cumplían con el estándar de “preponderancia de la evidencia” requerido por la ley.

“La evidencia que el comité revisó apoya la necesidad de continuar limitando la ingesta de azúcares agregados y bebidas alcohólicas para promover la salud y prevenir enfermedades”, dijo hoy un funcionario de la administración. “Sin embargo, no hubo una preponderancia de evidencia en la revisión de estudios del comité desde la edición 2015-2020 para sustanciar cambios en los límites cuantitativos para azúcares agregados o alcohol en este momento”.

El USDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) fomentan la investigación continua sobre estos temas y planean monitorearlos en el futuro.

En general, las pautas recomiendan una mayor ingesta de alimentos y bebidas ricas en nutrientes y un enfoque en mantenerse dentro de los límites de calorías para lograr patrones dietéticos saludables en las diversas etapas de la vida. El USDA y el HHS sugieren que un “patrón de alimentación saludable” es uno rico en verduras, frutas, cereales, lácteos, carnes magras y otras formas de proteínas como frijoles, guisantes y lentejas, y aceites como los aceites vegetales y los aceites que se encuentran en alimentos como los mariscos y nueces.

La edición 2020-2025 que se lanzó ahora servirá como guía dietética oficial de los EEUU durante los próximos cinco años.