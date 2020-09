Conocé la historia de un hombre que estuvo 43 años preso y era inocente

Un hombre pasó 43 años en una celda de aislamiento detenido por un crimen que no cometió. A Albert Woodfox lo acusaron en 1972 de matar a un guardiacárcel mientras estaba detenido, cumpliendo una pena por robo a mano armada. La acusación del crimen fue inventada y debió pasar más de cuatro décadas purgando una condena en una cárcel de Luisiana, Estados Unidos.

Woodfox salió de prisión en febrero de 2016, pero su detención fue dramática, ya que vivía 23 horas al día dentro de una celda de menos de dos por tres metros. La ONU y Amnistía Internacional calificaron su caso como “tortura”. “Cuando me pusieron en aislamiento por primera vez, no tenía acceso a nada. Libros, revistas, tele, radio… Nada”, afirmó el ex preso en una entrevista.

En la década de 1970 los afroamericanos seguían sufriendo segregación racial, por lo que Woodfox lo padeció en carne propia. Los guardias le pegaron brutalmente durante su detención. “Tengo una marca en la cabeza, donde me fracturaron el cráneo. La cadera izquierda me falla por los batazos que me dieron”. En la entrevista se daba el gusto de asegurar que había creado una especie de inmunidad a los gases lacrimógenos. “Seguía notándolos, pero no me hacían efecto”, contó.

Woodfox estaba detenido en una cárcel que se conocía como “Angola” debido a que en este edificio de Luisiana se situaba una plantación. “Era la prisión de Estados Unidos donde se cometía el mayor número de crímenes sangrientos”, afirmaba el hombre. Además, el propio Woodfox aseguraba que la dirección de la prisión no tenía reparo en armar a otros presos con escopetas para vigilar a sus compañeros.

Cuando llegó a “Angola”, Albert se propuso “resistir, educar y agitar”. Juntó a varios Panteras Negras para formar un grupo antiviolaciones. En el dormitorio donde vivía Woodfox nunca más volvió a producirse una violación.

El 17 de abril de 1972, un guardia llamado Brent Miller recibió 32 puñaladas y murió. Woodfox y otro pantera negra, Hernan Wallace, fueron acusados del asesinato. Woodfox insistió en que, en el momento del crimen, estaba en el comedor. Incluso otros presos confirmaron su versión. Dio Igual. El hombre estaba sentenciado. Un jurado formado por personas blancas lo sentenció a cadena perpetua.

Wallace y Woodfox fueron a parar a una celda en régimen de aislamiento. A ellos se le unió un tercer pantera negra, Robert King, condenado por el asesinato de un compañero de prisión. Empezaron a ser conocidos como “los tres de Angola”.

En el año 2000 la vida de Woodfox dio un cambio. Anita Roddick, una activista,supo de la existencia de “los tres de Angola”, por lo que decidió ir a visitarlo. “Nos sentamos, nos presentamos y le pregunté si podía darle un abrazo. Me respondió que por supuesto, que era lo que esperaba de mi".

Roddick contrató a un abogado para que llevara el caso de los tres. En 2001, tras un recurso, la condena de King fue revocada. Fue el primero en salir y lo que hizo fue sumarse a la campaña en defensa de Woodfox y Wallace.

La vida de estos dos hombres casi da un vuelco de nuevo en 2007 debido al fallecimiento de Anita, pero sus abogados siguieron insistiendo en su caso. En 2013, Wallace fue diagnosticado de cáncer de hígado y puesto en libertad después de que un juez sentenciara que no había sido sometido a un juicio justo. Su estancia en la sociedad como hombre libre le duró poco, ya que después de varios días en libertad murió.

Woodfox, por su parte, salió en 2016 a los 69 años. A estaaltura, hasta la viuda del guardia asesinado hacía campaña a su favor. El juez James Dennis, del Tribunal de Apelaciones, lo dejó en libertad.

El 19 de febrero de 2016, día en el que cumplía 69 años, Albert Woodfox volvió a pisar la calle. Su hermano Michael lo acompañó en todo momento desde la puerta de la cárcel hasta el coche. Salió con el puño en alto, saludo que realizaban los Panteras Negras, y fue a ver la tumba de su madre.

