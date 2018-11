Conocé el truco para espiar los estados sin ser descubierto

Para no dejar rastro sólo hay que tocar un casillero en los ajustes de privacidad. A continuación te contamos cómo hacerlo y cuáles son las consecuencias.



Como anticipamos, se trata de un ajuste súper sencillo. Si no querés que la app te delate al revisar un estado, deberás tocar la misma opción que se utiliza para quitar las tildes azules en la lectura de mensajes.



El primer paso es tocar los tres puntos en el sector superior derecho de la app. Luego ir a "Ajustes", "Cuenta", y finalmente "Privacidad". Al final de este menú aparece la opción "Confirmaciones de lectura".



Al destildar, el mensajero ya no avisará cuando revises estados de tus contactos. Se comprende entonces que las confirmaciones no solamente actúan en los mensajes de las conversaciones, sino también en los estados.



Para tener en cuenta: cuando destildás esta opción tampoco verás cuando tus contactos revisen tus estados, en caso que publiques este tipo de contenido que desaparece a las 24 horas.





Fuente: tn