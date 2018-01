Conocé el significado de las pesadillas más comunes

Todos hemos tenido alguna pesadilla alguna vez, y en mayor o menor medida, despertamos con una sensación que es una mezcla de miedo, angustia y curiosidad. Cuando despertamos, solemos preguntarnos el porqué de esa pesadilla, cuál es su significado y por qué se nos presentó en el sueño de esa manera.





Soñar que nos caemos

¿Cuántas veces soñaste que te estabas cayendo y despertaste con la violenta sacudida de tu cuerpo al reaccionar? Pues es la segunda pesadilla más común y según varias interpretaciones, es una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que siente un individuo ante la incapacidad para controlar un problema en su vida personal.

Soñar que nos persiguen

Soñar que nos están persiguiendo es la pesadilla más frecuente. Generalmente se sueña que un animal considerablemente peligroso, una persona con malas intenciones o un ser ficticio y de tipo paranormal, nos persigue o intenta atacarnos. Según los expertos, esta pesadilla se da cuando sentimos miedo frente a una confrontación, puede ser contra el jefe del empleo, un profesor, un padre abusivo o una relación emocional que peligra su continuidad. También se ha notado que este sueño es más intenso y recurrente cuando la persona ha sufrido un abuso de cualquier tipo.

Quedarse atrapado

Te encuentras en un laberinto o un lugar el cual desconoces su salida. Por muchas vueltas que des, comienzas a sentirte impotente y con miedo por no poder salir de ese espacio. Solemos levantarnos más tarde con sensación de agobio o sudores fríos por los sentimientos negativos que hemos experimentado durante éste.

Diversos autores indican que soñar con sentirse atrapado significa que así nos sentimos en esta etapa de nuestra vida, en relación a diversos ámbitos de nuestra vida.

Soñar que te paralizas

Seguramente habrás sentido más de una vez la impotencia de no poder andar, de no poder correr, de no poder abrir los ojos o de no poder hablar. En la interpretación de estas pesadillas se encuentra una evidente frustración y también una escasa confianza en tus capacidades.

Soñar con perderse

Hay noches de pesadilla en las que sueñas que te pierdes en algún lugar conocido o desconocido y por mas que buscas no encuentras un lugar que te haga sentir a salvo, Esta pesadilla puede ser peor para los niños que para los adultos, pero ambos pueden tenerla. Para los adultos, puede significar que el soñador no se siente en control de la vida o no sabe qué hacer o qué dirección tomar. Puede revelar un sentimiento figurado de "no ser capaz de encontrar el camino." También podría potencialmente reflejar un sentimiento de no prestar atención o seguir instrucciones.





