Conocé el punto débil: cada signo del zodiaco tiene su miedo

Por lo general desbordas energía, decisión, impetuosidad, y a menudo tienes muchos planes entre manos.



Te causa pavor la posibilidad de quedar inservible. El solo pensamiento de tener que abandonar tus actividades, de no poder moverte y depender de los demás te desespera.



En un caso extremo podrías experimentar la Estasofobia: miedo a quedarse quieto, inmovilizado, sin la capacidad para actuar por tu propia voluntad.



Tauro



Tú tienes una necesidad profunda de recibir reconocimiento, de tener admiradores que te hagan sentir orgulloso/a de tu talento y tenacidad. Además, esto te ayuda a sentir estabilidad emocional, seguridad en ti mismo, y llenas necesidades no satisfechas en tu interior.



Tu gran temor es fracasar; no lograr tus objetivos; perder el reconocimiento y la aprobación de los demás, y lo que es peor, quedar en el olvido. En un caso extremo podrías padecer de la Copitofobia: miedo al fracaso.



Géminis



Tomar decisiones importantes, especialmente aquellas relacionadas a asuntos amorosos, puede aturdirte. Y aunque sientas la necesidad de compañía, en cuanto la encuentras, podrías salir huyendo por temor a que ésa no sea la persona indicada y te veas obligado/a a permanecer a su lado.



Por eso en casos extremos, tu fobia puede ser la Decidofobia: miedo a tomar decisiones, y en tu caso es más que nada en el plano sentimental.



Cáncer



Tú te sientes cómoda/o en tu hogar, cerca de amigos, familiares y hasta mascotas. Necesitas un lugar seguro para funcionar a plenitud. Temes estar sin las personas que constituyen la base de tu vida, y aunque por lo regular no reconozcas esta dependencia afectiva, no puedes soportar no ser querido ni apreciado.



En casos extremos, tu principal fobia es la Agorafobia: miedo a abandonar un lugar seguro, y esto también podría darse en el plano laboral.



Leo



Te gusta brillar, no pasar desapercibido, y recibir alabanzas. Puedes sentir miedo a perder el primer lugar en todo lo que emprendes. Aunque haces hasta lo imposible por no tener miedo ni mostrar tus flaquezas.



Tu necesidad de admiración es grande. Así que en casos extremos, tu principal fobia es la Atazagorafobia: miedo a ser olvidado o ignorado.



Virgo



A ti no te gustan los cambios abruptos en tu estilo de vida, ni en tu casa, empleo, "look"; ¡y ni qué hablar de la pareja! Evitas tener que cambiarla al punto que puedes permanecer con alguien que no te hace feliz simplemente para evitar ese cambio.



El desorden y los cambios podrían convertirse en una pesadilla para ti. Así que en casos extremos, tu principal fobia es la Metatesiofobia: miedo a los cambios.



Libra



Tu centro de atención está puesto en las relaciones con los demás. Necesitas sentirte acompañada/o; te resulta triste caminar sola por la vida. El temor a la soledad y aislamiento podrían ser motivo de un "desequilibrio".



En general, el mayor temor de Libra es vivir sin una pareja. En casos extremos, tu principal fobia es la Autofobia: miedo a estar solo.



Escorpio



Tu intuición es muy grande, y posees como un "sexto sentido" que te hace percibir eventos y hasta tragedias antes de que ocurran. Por eso Escorpio, secretamente estás en estado de alerta, especialmente si es algo relacionado con tus seres queridos. Esta sensación te puede producir mucha angustia.



En casos extremos puedes sentir una fobia muy curiosa, la Fobofobia: miedo abrumador ante la posibilidad de que ocurran situaciones que provoque dolor y angustia.



Sagitario



Toda la energía y entusiasmo que te caracterizan podrían derrumbarse cuando te enfrentas a reglas que te limitan; a órdenes y reclamos que te obliga a cumplir por la fuerza. Uno de tus miedos más profundos es que algo fuera de tu control te quite la voluntad y la salud.



Por eso, y en casos más extremos, tu principal fobia podría ser la Nosemafobia: miedo a enfermarse o convertirse en paciente.



Capricornio



Puedes alcanzar cualquier meta que hayas puesto en tu mente, pero a veces te sobrecargas de responsabilidades y de mucha presión para lograr la excelencia. Esta presión que pones sobre ti, y el pánico a no poder cumplir con tus obligaciones, puede producirte en casos más extremos la Catagelofobia: miedo a que te pierdan el respeto y a ser ridiculizado.



Acuario



Tu espíritu libre tiene la tendencia a no atarte a nada ni a nadie. Eres un signo sociable, pero a pesar de que te gusta tanto integrar grupos, en lo más profundo disfrutas aislarte. Así gozas plenamente de tu libertad.



El miedo a que tu libertad se vea amenazada, o a que te invadan "tu espacio", puede llevarte en casos más extremos a sentir Claustrofobia: miedo a estar aprisionado, confinado en un lugar cerrado.



Piscis



A menudo tiendes a escaparte del mundo real para ingresar en las profundidades de tu propio mundo, que siempre te resulta más agradable que el primero. Tu gran sensibilidad te lleva muchas veces a dramatizar los eventos que te ocurren, a sufrir innecesariamente, y lo que quizás otros tomarían más a la ligera, tú lo tomas muy a pecho y dejas que esto te lastime.



Por eso, en los casos más extremos podrías experimentar la Odinofobia: miedo al dolor y al sufrimiento.