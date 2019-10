Conocé el lado oscuro de cada signo del zodiaco

Todos queremos caerles bien a los demás. Pero siempre tenemos un lado oscuro. Y tu signo lo dice...





El lado oscuro de tu signo





ARIES





Sos ambicioso, agresivo, respondón, inquieto, testarudo y obsesionado con muchas cosas que te rodean. En realidad eres una de esas personas que no respetarán jamás a la autoridad, porque para ti, no hay más Ley que la que pones tú.





No sueles pensar que todo acto tiene una consecuencia, Lo prohibido para vos no existe. Si te dicen que n olo hagas, acto siguiente irás directo a hacerlo.





No eres frágil ni sutil.





Eres inconstante. Empiezas algo y si te cruzaste con algo más interesante, dejas de hacer lo primero para volcarte a lo otro.





Eres competitivo, te encanta ganar y ser el primero en todo. sí.





TAURO





Sos terco a más no poder, arbitrario y cuando quieres conseguir algo, no te frenas, llevándote por delante a quien haga falta.





Si te pones en el plan arrogante, todos tiran la toalla ante ti. Sinceramente, que Dios ayude a la persona que no lo haga.





Te encanta el dinero, eres materialista.





Odias que la gente te diga que no puedes obtener todo lo que deseas.





Quieres tener posesión de todo. Sos hiper celoso y rencoroso.





Te gusta controlar e intentas que nada ni nadie se escape de tus manos, siempre quieres saber dónde están cada una de las personas que te rodean. Sos contralor.





GÉMINIS





Sos una persona manipuladora y llevas a cada persona a donde más te interesa.





Te caracterizas por ser sincero.





Eres un adicto a los rumores y a los chismes. Te encanta obtener información acerca de todo porque sabes que la información es poder y qué mejor que esté en tus manos. Si alguien te apura, le dice que tienes información, y si, sonríes cuando el otro empieza a retroceder en sus actos.





Tienes una mente calculadora e inestable y, eso, unido a tu astucia, hace que ningún plan se te resista.





Cuando te enojas, las primeras palabras que salen de tu boca, para con el otro, son acusaciones o inventos. Eres capaz de ser muy venenoso e hiriente.





No sueles estar satisfecho con lo que tienes. Siempre tienes que estar en movimiento, porque sino tu mente se nubla pensando que otros la pueden estar pasando mucho mejor.





Te niegas a crecer. Vives en una constante etapa de adolescencia. La madurez y responsabilidad de tus actos no van contigo.





Eres inestable, inconstante, inmaduro e incorregible.





CÁNCER





Eres una persona depresiva. Puedes estar riéndote a carcajadas y de pronto sumergirte en la más profunda depresión y llorar a mares.





Eres gruñón, susceptible y calculador ante la vida, ante las personas y ante ti mismo. Te puede llegar a irritar absolutamente todo. Desconfías de la vida porque tienes miedo al dolor, y prefieres atacar antes de ser atacado, cazar a ser cazado.





Te alegras de las desgracias ajenas, y mucho más cuando les ocurren a tus enemigos.





No se te olvidan las cosas desagradables que han dicho de ti, eres vengativo.





La gente que te acaba de conocer piensa que eres tímido y reservado pero sólo eres prudente con algunos por miedo a que utilicen información en tu contra.





LEO





Eres arrogante, vanidoso, autoritario, mandón y contestón.





Amas el drama y todo lo que le rodea. Una infidelidad por parte de cualquiera y armarás el escándalo de tu vida. Siempre hay algo que dejas claro a todo el mundo y es que tú eres el que manda.





Te encanta que te adulen y que te digan lo grandioso y admirable que eres.





Crees que jamás cometes errores, jamás te equivocas. Eres perfecto en todo lo que haces.





Piensas a lo grande, actúas a lo grande, por eso, desprecias a la gente mediocre y que se conforma con todo.





Puedes llegar a ser muy cruel con los demás, tirano y con cero tacto.





Sos una persona de poca paciencia.





VIRGO





Sos frontal. Si tienes algo que decirle al otro, no andarás con vueltas, dices las cosas como son.





Sos negativo. Sos detallista y te encanta juzgar y criticar a la gente. Tienes una lengua filosa y no te importa ser destructiva con la otra persona. La cuestión es criticar y punto.





Tienes humor, pero te pasas de la raya y pasas al humor negro, puedes llegar a humillar al máximo a quien quieras con un sólo comentario "gracioso".





No tienes tacto para explicar las cosas, ni tacto, ni buenas formas, ni diplomacia. Para nada. Si te despertaste con el modo "sarcasmo on", mejor que nadie te pida un consejo porque el resultado será que lo darás, claro que si, pero a tu manera, es decir, de forma sangrienta y que alguien acabará llorando a solas.





Eres perfeccionista con lo que te interesa a niveles extremos. Las cosas deben de estar en el lugar dónde las colocaste y sabes perfectamente si alguien las ha movido un milímetro de su sitio. Ojo si sabe quien es porque se arma un escándalo.





LIBRA





No te sacias con nada, cuando has obtenido lo que deseabas, ya no lo quieres, pero nunca aprendes, y lo sabes.





En realidad lo que tú buscas es el "equilibrio" en tu vida, el orden, así que para ti, cualquier deuda que tengan pendiente contigo, tiene que ser pagada, si o si, ya buscarás tú las formas de hacerlo. Puedes parecer inofensivo, sociable y caer bien a medio mundo, y te encanta que lo piensen, aunque tú creas de ellos que son unos mediocres sin futuro, pero jamás lo dirás, porque no quieres herir sentimientos gratuitamente.





Tienes una incapacidad total para tomar decisiones, a veces te da miedo elegir entre dos opciones porque sabes que perderás una de ellas, y ¿quién sabe si es la buena? ¿o no? ¿estoy haciendo bien?...y así pueden pasar horas. Puedes llegar a desesperar a mucha gente cuando tienes que escoger, pero es lo que hay, no te gusta renunciar y punto. Pero has aprendido algo, y es que, si dudas demasiado hasta que los demás se irritan a veces consigues ambas cosas. Prefieren darte todo a esperar a que te decidas.





ESCORPIO





Eres retorcido y vengativo. Siempre tendrás algo escondido bajo la manga, que utilizarás y harás el mal.





Estás loco por el poder, aunque no te hayas dado cuenta todavía; eres intenso y despiadado.





Tu reputación es pesada, la gente sabe que contigo no se puede sobrepasar la línea que tú, previamente has marcado.





Puedes llegar a ser la persona más fría, calculadora y maquiavélica de la faz de la tierra. Tus venganzas siempre se sirven en platos fríos y las disfrutas a pleno.



Cuando alguien ha hecho algo que no debería, se lo haces saber mirándolo de forma amenazante, y sólo se encogen y agachan la cabeza. Tienes poder y buscas más.





Nada te detiene para conseguir lo que deseas. es así, aunque tuvieras que destruir a la humanidad para ello. No eres débil, para nada y el corazón se te congela en muchas ocasiones.





Sabes manipular, muy bien, tú lo llamas "jugar con la mente". Y si, eres un experto en eso. Siempre ganas. No ofreces segundas oportunidades, si en algún momento te decepcionan, evitas cualquier contacto.





El poder es tu vida. Una noche contigo no se olvida nunca y tú sabes perfectamente cómo utilizarlo. Una vez que han caído en tus garras estarán tan ciegos que podrás hacer lo que quieras con ellos.





A un Escorpio se le admira, el magnetismo que desprendes es aterrador, atraes lo que quieras hacia ti. Eres capaz de hacer un imperio y destruirlo para demostrar que tú eres el que decides, aunque aparentemente pierdas.





Tus celos son legendarios, no soportas la traición ni la infidelidad, porque eso supone perder, y ese, no es tu lugar.





CAPRICORNIO





Eres terco.





Sabes engañar a la perfección y eres un maestro en aparentar que eres la persona más segura del mundo, aunque no sea así. No te mostrarás débil ante nadie, es más, utilizarás tu cabeza fría antes que tu corazón cálido. Lo haces para protegerte del daño que puedan causarte.





Odias la impuntualidad.





Para ti, no hay matices de grises, o se hace o no se hace, o te cae mal o te cae bien, o blanco o negro.





Eres rutinario y te gusta. Que nadie se atreva a modificar tu realidad porque arde troya.





Cuando quieres ser malo, lo eres, pero siempre lo haces de forma que nadie sepa que has sido tú.





Te poner trampas a los demás sin que nadie sepa que fuiste tú. La maldad la llevas hasta el día de tu muerte. Jamás podrán descubrirte, estás limpio y no existe prueba alguna en tu contra.





Eres super orgulloso. Si te hieren, están acabado. Jamás reconocerás que te has equivocado, puedes fallar, haber elegido mal, pero la palabra equivocación no está en tus registros.





Si te traicionan lo mínimo que harás será devolverla, pero el doble. No puedes quedarte sentado sabiendo que han intentado jugar contigo y olvidarlo, no, porque un Capricornio no olvida nunca, el rencor corre por tus venas así que, los demás tienen que tener cuidado contigo.





SAGITARIO





Siempre te sales con la tuya explicando que eres un poco "torpe" haciendo algunos comentarios que realmente se pasan de crueles y que tu falta de tacto es solo porque intentas ser sincero. Pero sabemos que detrás de eso se esconde una persona que no es estúpida y que, realmente, sabe lo que hace y lo que dice.





Eres descarado, insolente, atrevido y te encantan las apuestas. Apostar lo que sea, con quien sea. Tu única pasión es ganar y ganar, llegar primero siempre. Amas el riesgo, así que cualquier cosa que sea temeraria y violenta es bien recibida en tu vida.





Odias las barreras, y por supuesto para ti no existen. Si intentan atarte o prohibirte algo, obviamente, te haces el distraído.





Te gustan las cosas grandes, grandes planes, grandes banquetes, grandes fiestas. Quizás el plan de tomar una copa acaba por una borrachera a punto del coma. Si te dicen que no deberías excederte con la comida, lo primero que haces es comerte una hamburguesa con papa fritas y gaseosa común.





Arriesgas demasiado, crees que nunca vas a perder, y si, aunque a veces pierdes da igual, porque un signo como tú, está perdonado. Llevas todo al límite. Todo es todo. La gente puede ponerse furiosa contigo pero ¿qué les pasa? sólo estás siendo divertido ¿o no?





ACUARIO





Eres frío, solitario, distante y bastante excéntrico. En el fondo crees que todos los humanos son inferiores a ti y que ninguno te llega a la suela del zapato, pero jamás te atreverías a decirlo porque toda información vale a cambio de algo.





Te haces el distraído con las cosas, pero en el fondo te dás cuenta de todo y eres calculador.





Sos reservado con la familia, y a veces la arrogancia te sale por cada uno de los poros de tu piel.





Con los amigos sos amable, porque sabes que te quieren y te crees superior a ellos.





Otra de las cosas a tener en cuenta es que no te importa nada la opinión que pueden tener los demás sobre ti.





PISCIS





Eres confuso, contradictorio e incoherente. Por un lado quieres hacer una cosa pero por otro tienes obstáculos que constantemente te frenan.





Tienes el instinto de ayudar al prójimo, pero sos tan calculador que lo haces a cambio de algo. Lo haces porque necesitas que las personas te ofrezcan gratitud eterna. Eres como una especie de Capo, entregas ayuda al que te la pide pero a su vez esa persona estará en deuda contigo, y algún día, cuando tú decidas que la necesitas, tendrá que estar para servirte.





Tienes poca fuerza de voluntad.





Tienes cambios de humor extremos. Puedes empezar algún plan contento y feliz y a los dos minutos renegar de la vida y llorar a mares. Lo que quieres ahora, seguramente no será lo que quieras dentro de un minuto.





A veces pareces que caminas sin rumbo por la vida, pero en realidad sabés perfectamente hacia dónde vas, el tema es que no queres que nadie se entere.





Eres celoso, aunque a veces te cueste reconocerlo y no soportas la idea de perder lo que quieres, así que también te vuelves posesivo con tus cosas y con tu gente.





Y nunca te sientes culpable porque la culpa siempre es del otro.





Fuente: Cien radios.