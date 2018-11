Conocé el extraño fenómeno que provoca el mayor meteorito del mundo

extraño fenomeno meteorito (2).jpg



Se trata de la mayor masa natural de hierro conocida sobre la capa de la Tierra. Y dos peculiaridades más lo convierten en un meteorito único: su forma de pastilla, rectangular, y el no haber originado ningún cráter. Ello se explicaría porque, al atravesar la atmósfera, se frenó más de lo usual e impactó contra el suelo a baja velocidad (se calcula que a unos 0,32 km/s, cuando lo normal en un objeto de su tamaño serían unos 10 km/s).



La entrada a Hoba West cuesta unos 3 euros, y el breve paseo hasta el meteorito permite disfrutar de un magnífico entorno natural. También se proporciona a los visitantes información científica.

extraño fenomeno meteorito (3).jpg



La historia del meteorito de Hoba



El origen de nuestro meteorito es anterior, probablemente, a la época en que los dinosaurios poblaron la Tierra. Se remonta a entre 400 y 200 millones de años. Erró libremente por la galaxia hasta quedar atrapado por el campo gravitatorio de nuestro planeta, e impactó en él hace menos de 80.000 años. Es decir, cuando la humanidad emprendía la gran migración desde África para colonizar el resto del mundo. Su presencia pasaría desapercibida durante milenios...



Hasta 1920, al menos. Ese día, al salir a cazar, el granjero Jacobus Hermanus Brits no habría podido imaginar que su presa más preciada no serviría para la cena. "Vi una roca extraña", recordaría ya en su vejez, "Me senté encima y la examiné. Solo sobresalía su parte superior... Saqué mi navaja, raspé la roca y descubrí que era brillante".

extraño fenomeno meteorito (4).jpg



El hallazgo empezó a difundirse entre la comunidad científica tres años más tarde, pero no fue hasta 1929 que tuvo repercusión internacional, gracias a un artículo del New York Times titulado "El meteorito descrito como el mayor del mundo – Un astrónomo de Havard estima que el especimen africano pesa entre 50 y 70 toneladas". El meteorito de Hoba fue declarado monumento nacional de África del Sudoeste (la actual Namibia) en 1955. Y en 1985 se lo protegió contra los actos vandálicos que lo habían ido degradando.

Poder de atracción



El meteorito recibe a miles de visitantes cada año, muchos de los cuales provienen de Tsumeb, que presume de ser una de las ciudades más bellas de Namibia. Se trata de la población más próxima al parque nacional de Etosha –una de las mayores reservas de vida salvaje del continente africano–, que además, es famosa por los minerales extraídos de su mina. Varios de ellos, raros y únicos: como la feinglosita, la leiteita y la ludockita.





Galería de minerales de Tsumeb (S.P.)



El combo Tsumeb-Hoba (ubicado a solo 23 km de la ciudad de Grootfontein) atrae no solo a amantes de la mineralogía, sino también sencillamente a personas con curiosidad por las rarezas naturales. Y en un país con una economía tan poco diversificada (muy dependiente de la la extracción y exportación de minerales, y donde cerca de la mitad de la población vive de la agricultura), los ingresos turísticos llegan como caídos del cielo.





