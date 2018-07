Conocé el estilo afectivo y relacional de las fobias

CONCEPTO

FOBIA: palabra derivada de"Fobos", del griego antiguo, "pánico", hijo de Ares y Afrodita en la mitología griega, la personificación del miedo. Es un trastorno de salud emocional/ psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas.





LA PARADOJA EXISTENCIAL

El problema fundamental en estas personas es que viven como al límite de un precipicio constantemente, como si siempre estuvieran en "alarma". Construyen mentalmente el mundo como extremamente peligroso. Pero la característica paradojal, al mismo tiempo, es que estas personas desean ardientemente, fuertemente salir afuera de un "dentro" construido como limitante, es decir, la idea es querer dar un salto desde ese precipicio. Son personas que están dominadas por el miedo pero que profundamente tienen coraje. Sienten un gran deseo de explorar, de salir de un "adentro" esclavizante. Cuando llega a su punto máximo, la fobia se produce un dilema entre estas dos instancias porque por un lado desean "estar en relación" justamente porque el mundo se ha construido extremamente como "peligroso", la relación te protege. Por el otro lado estar en relación te protege pero te hace sentir humillado. Al mismo tiempo tener autoestima significa ser libre, independiente y explorar solos el mundo y estar aterrado!





CUANDO EL AMOR APARECE...

Una particularidad de esta patología o de esta semántica es el hecho de que cuando te enamorás puede convertirse en síntoma, el episodio sintomático puede surgir justamente por el enamoramiento. Muchos pacientes pueden comenzar a venir a terapia justamente en el momento en el que se enamoran. Y se produce porque el acercamiento produce miedo, enamorarse es peligroso desde tantos puntos de vista:

1. Perder el control sobre las propias emociones.

2. Entrar en una relación y después creer que no se pueda salir nunca más.





A las personas con esta organización se les hace muy fatigoso entrar en una relación. Este tipo de personas son desconfiadas en un primer momento, aunque si no parece por lo que se ve externamente que demuestran. Son muy gentiles normalmente, aparentemente abiertos, justamente porque el mundo es muy peligroso se necesita tener puntos de referencia, por ejemplo la familia, y también lo pueden ser lugares fuera de casa: el bar, la plaza, etc., puntos fijos a los cuales acudir que dan seguridad. Porque aunque si te sentís mal hay un mundo alrededor "acogedor", que te sostiene de alguna manera.





En realidad tienden, muchas veces, a estar un paso atrás, a no entrar tanto en una relación.





Aquellos por ejemplo que se encuentran en el polo LIBERTAD tienen muchas relaciones pero del tipo "gimnásticas", sin comprometerse, entrando y saliendo en las relaciones con distancia, relaciones que no te comprometen. Pero por el otro lado, si están COMPROMETIDOS (que les genera miedo), según la forma de ver de ellos y de sentir: "no salís mas de la relación". Se termina por convertir en una "trampa" la relación en la mente de estas personas, se comienza a "inventar" la "prisión del vínculo afectivo", así de fuertes como lo son los vínculos que se forman en una familia. Cuando uno habla de semántica de la libertad, se habla de una semántica donde se encuentran personas que tienen vínculos históricos fuertes o los han tenido en pasado. Ninguno siente el sentido de la libertad si no está seguro que detrás no hay alguien, que estás solo en el mundo. Significa que existen las relaciones verticales (con la familia, muy fuertes y muy vinculantes también). Entonces te encontrás con el problema que una nueva relación, si realmente se convierte en un vínculo fuerte se vuelve peligrosa, porque una vez que se entra no se puede salir más, se sienten encadenados, como encerrados en el vínculo creado.





También podemos decir que tienen un mundo rico de relaciones, si yo me enamoro de vos el problema después será el de "hacerte aceptar" por las otras relaciones que para mí son vitales. Así que nos encontramos frente al problema de "componer", unir la nueva relación con aquellas relaciones más viejas (familia, amigos, etc.), un problema que lleva a muchos pacientes a terminar siendo bígamos. Porque la ruptura de la relación en esta semántica es difícil, por no decir bastante imposible. Por eso con estos pacientes con respecto al acercamiento en las relaciones dan tres pasos hacia adelante o 1 o 2 para atrás, dependerá de las características personales.





Muchas veces construyen sus relaciones oscilando entre acercamientos y alejamientos, muy habitualmente de traiciones.





LA POLIGAMIA EN ESTE CONTEXTO

En el ataque de pánico la dinámica de pareja cuenta, pero no lo es todo. El evento sintomático (ataque de pánico) está vinculado generalmente a un equilibrio que comienza a romperse entre varios de los sistemas de relación. Justamente como percibe un mundo peligroso, nunca tiene un sólo sistema para relacionarse, son un poco "poligámicos" digamos, no meten todo en un "solo caballo" (metáfora). La familia, por ejemplo, puede ser importante, a veces una relación extra conyugal puede ser una relación estable. Y en general se genera un delicado equilibrio entre estos sistemas.





UN CASO CLÍNICO

Una pareja de unos 50 años, él trabaja como "explorador", recorre todo el mundo, se aleja de su casa por varios meses muchas veces incluso sin poder comunicarse seguido por falta de medios para poder hacerlos porque va a lugares inhóspitos, puestos perdidos en el mapa. Manteniendo así una comunicación esporádica en la dinámica de pareja. Y así por años había funcionado bien la relación.





La señora era la que presentaba los síntomas de un ataque de pánico en el momento en el que su marido se va de la casa y queda sola. Estos ataques de pánico empiezan a impedir a su marido de alejarse demasiado. Aparentemente nace en la pareja la problemática del ataque de pánico. Pero si uno comienza a indagar mas en profundidad, la pareja había funcionado bien por 50 años, había un equilibrio previo.





La señora se desespera porque dice que desde un punto de vista es el trabajo de su marido lo que él siempre ha querido, soñado, su pasión, su vocación, que ha hecho todo lo que ha querido y lo ha logrado. Y que si ella "frena" a su marido terminaría por destruir al hombre que ama. Lo ama justamente porque era libre y terminaría por destruir a quien ha amado tanto.





No es un teatro, porque por 50 años la relación anduvo bien, pero porqué anduvo bien?





Tenemos un hombre súper independiente que iba y venía continuamente como si fuera en realidad un amante. Se conjugaba perfectamente con la relación fuertísima que esta señora tenía con su familia de origen y sobre todo con su madre. Cuando la madre muere y al final la familia comienza a caer en pedazos, a desintegrarse, a dividirse, alejarse, esta señora empieza a construir un vínculo muy fuerte con su hija. Pero cuando también su hija decide de hacer un doctorado en el Exterior y se va a vivir en Estados Unidos, un equilibrio se rompe y las cosas ya no funcionaban como antes (de aquí la importancia de salir de los hábitos y aprender a ser flexibles). Los fóbicos tienen la capacidad de crear sistemas de relaciones que les sirve para regularizarse.





RECURSOS POSITIVOS DE LOS FÓBICOS





1. Poder estar en "varias" relaciones al mismo tiempo.

2. Crear relaciones a largo plazo en el tiempo. El miedo de creer en un mundo peligroso te hace crear relaciones a largo plazo.

3. Son capaces de aceptar la ambivalencia de las relaciones.

4. Son capaces de transformar las relaciones a lo largo del tiempo, sin perderlas.

Por ejemplo, en general cuando se separan, non rompen definitivamente con el "partner", transforman la relación en algo diferente, como la relación con un pariente que tal vez uno lo encuentra pocas veces.

5. Otra gran capacidad que los vuelve personas fascinantes es que en general son personas "open mind", son personas no conformistas. Mentalmente son grandes viajadores, exploradores de nuevas ideas, abiertos.

6. Saber aceptar ayuda, saben pedirla. Tienen una expectativa positiva en relación a ser socorridos y esto ayuda muchísimo a los terapeutas porque se puede establecer una buena alianza terapéutica con estos pacientes.

7. No se empeñan demasiado en las relaciones, pero son afectivos y amables.

Son personas que no se las arreglan solos o no como quisieran al menos. Es por eso que necesitarán siempre de un sostén, una red de apoyo para no sentirse (desde su fantasía) abandonados o solos y al mismo tiempo necesitan la independencia de la libertad para sentir un poco de aire para poder respirar.