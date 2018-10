Conocé cuánto dura la etapa de enamoramiento en una pareja

Es en estos casos, muchas veces, cuando el otro puede transformarse en una droga de la que no se puede prescindir. Por supuesto que hablamos de una relación patológica, en donde ese otro pasa a la categoría de un objeto en torno al cual gira por completo nuestra vida. No se trata, en modo alguno, de una "adicción al amor"; el amor es un sentimiento noble que prioriza el bienestar del otro. Simplemente se trata de una adicción a un otro que requerimos desesperadamente, como podemos requerir drogas o alcohol. Puede que, racionalmente, comprendamos que se trata de una relación nociva y que no nos resulta conveniente; pero aun así no podemos alejarnos y nos desvivimos por mantener algún tipo de vínculo, incluso agresivo.





Sin embargo, durante el enamoramiento, el otro no es el otro sino quien nosotros queremos que sea. Ponemos sobre ese otro un velo que lo cubre y no llegamos a verlo como es en realidad, no completamente.Así, vamos exacerbando sus virtudes y minimizando sus defectos, y en ocasiones no terminamos enamorados de ese otro, sino del que creíamos que era, del que quisimos que fuera, de lo que idealizamos.Algunas veces ocurre, sin embargo, que no se trata de amor ni de enamoramiento sino de una obsesión por el otro. Y si bien en todo enamoramiento nos obsesionamos un poco, dado que estamos pendientes de la otra persona en muchos sentidos, lo cierto es que a veces lo único que nos impulsa al otro es la obsesión por ser correspondido. No se soporta la idea de que al otro no le importemos, de que no centre su atención en nosotros. Sentimos malherido el propio narcisismo, y es nuestra inseguridad la que nos lleva a desesperar buscando la aceptación de ese otro con el cual te has obsesionado.En tal sentido, se puede abordar este cuadro clínico como si se tratase de cualquier otra adicción. Habrá que resistir la abstinencia y procurar detectar cuál es ese vacío en nuestro ser que pretendemos completar con ese objeto adictivo. ¿Qué es lo que necesitamos realmente de él? ¿Qué rol ocupa? ¿Cómo sería nuestra vida sin esta persona? El primer paso será dejar de culpar al otro por nuestra necesidad desenfrenada (obsesión compulsiva) y comenzar a hacernos cargo de nuestro propio vacío.losandes