Conocé cuáles son los trabajos que serán reemplazados por robots

Abogados





Por qué están en riesgo: A juzgar por el número de películas y series de televisión sobre la profesión, ser un abogado es un muy buen trabajo. Es una carrera que garantiza un buen sueldo y estatus social. Sin embargo, contratar un abogado es también costoso y es una sustancial porción de lo que los abogados pueden hacer diariamente es muy rutinario de lo que crees.





Periodistas





Choferes





¿Por qué están en riesgo?: Un episodio del libro The New Division of Labor de economistas del MIT y Harvard, afirmaba que una computadora no podría nunca conducir un auto, debido a la cantidad y complejidad de información que se necesita para llevar a cabo esta tarea.





Chefs





¿Por qué están en riesgo?: Considerando que las cocinas son calientes, no se pensaría que es un lugar ideal para que una máquina esté funcionando. Per la inteligencia artificial siempre nos sorprende. Un ejemplo es el de un chef creado por la tecnología Watson de IBM. El chef Watson es capaz de crear recetas nuevas utilizando sus conocimientos en química y sabores,





Analistas financieros





¿Por qué están en riesgo?: Al igual que el abogado, trabajar en el sector financiero ha sido tradicionalmente algo de estatus y buen salario. Sin embargo, cada vez más la inteligencia artificial se está apoderando de este sector. Las computadoras pueden encontrar patrones y hacer transacciones más rápido que el mejor analista humano.





Asistente de telemercadeo y servicio al cliente





Por qué están en riesgo: los chatbots se están volviendo más inteligentes como bien lo muestran el Asistente de Google y Alexa de Amazon. No son buenas noticias para los que trabajan en telemercadeo y asistentes de servicio al cliente que usualmente utilizan un guión.





Médicos





Por qué están en riesgo: No hay duda de que la tecnología de punta tendrá grandes impactos en la profesión médica. Hay desde algoritmos para conocer diagnósticos, hasta computadoras encontrando el mejor tratamiento para el cáncer, hasta robots haciendo cirugías.





Construcción y trabajo manual





Por qué están en riesgo: Ya sea que pongan ladrillos o recolecten la cosecha, no hay duda de que el trabajo manual es cada vez más remplazado por robots. La ventaja es su habilidad para trabajar y no cansarse. Es algo que en el trabajo manual tiene mucho peso.





Músicos y otros artistas

Piensa en la inteligencia artificial como un pincel nuevo, ¡aunque sea uno que amenace con pintar tus propias imágenes si no tienes cuidado!





Fuente: yahoo

A pesar de que hay partes que necesitan seres humanos, la inteligencia artificial puede ayudar en hacer trabajos desde el descubrimiento de procesos legales (ayudando al abogado en el periodo previo al juicio para decidir qué documentos son relevantes para el caso) hasta la creación de contratos. También pueden apelar multas de tránsito o lidiar con procedimientos de divorcios.Un abogado joven podrá tener dificultades en conseguir empleo, pero si estudia una mezcla entre ciencias computacionales y derecho, podría ser un buen recurso.Un algoritmo nunca podría escribir un artículo tan bien como este, ¿verdad? Piénsalo dos veces... Hay muchos indicios que apuntan a que el trabajo de los periodistas está en peligro: desde la utilización de bots para generar reportes y estadísticas deportivas, hasta hacer periodismo de investigación más a profundidad.Además, si a eso añadimos avances en creatividad computacional, y escritura de texto, así como el estado financiero de la industria, no es nada descabellado pensar que el futuro no es muy bueno para esta profesión.La inteligencia artificial no debe ser tu enemigo. Después de todo, los bots pueden ser aquel investigador que los periodistas siempre han soñado con tener, con la habilidad de hacer estadísticas y encontrar patrones en los datos, que podrían cambiar la forma de presentar las historias.En el futuro, puede que los agentes de inteligencia artificial automatizados puedan ser utilizados para ayudar a personalizar las historias escritas por humanos para diferentes lectores, basándose en su edad, conocimiento, ubicación y nivel de comprensión de lectura.Hoy, sabemos que esto es categóricamente falso, debido a los miles de millas que han sido conducidas por los carros autónomos. Además, empresas como Uber han cambiado por completo la industria de los taxistas. El trabajo de los profesores de conducción está en peligro. Puede que los niños que nazcan en el 2018 no necesiten tener una licencia de conducción cuando cumplan 16 años.Es triste decirlo, pero quien haga parte de esta industria debería empezar a planear su futuro y ganar habilidades nuevas.También, Robots como el de Miso, Flippy, son capaces de preparar comida en velocidades que los humanos tienen dificultados para alcanzar y los drones que llevan órdenes a las mesas no ayudan en la industria de los meseros.Al igual que en varias áreas, aquellos profesionales que estén dispuestos a aprovechar la tecnología pueden aprovechar los robots para garantizar que cada vez que preparen una receta, las cantidades en los ingredientes sean exactas y el sabor igual en cada uno de los platos.Utilizando tecnologías como la impresión de comida en 3D, también hará posible la creación de nuevos platos que antes no hubiéramos podido imaginar.Con miles de millones de dólares en riesgo, no es extraño que el aprendizaje de máquinas sean lo último y se cree que alrededor del 30 por ciento de los trabajos en el sector financiero serán perdidos en la próxima década por cuenta de la inteligencia artificial.Habrá menos trabajos, pero hay muchas oportunidades. Los "quants" son personas capaces de combinar su conocimiento sobre el sector financiero con las ciencias de computación y matemáticas y podrían desarrollar algoritmos que podrían ser utilizados en la industria.La importancia del servicio al cliente ayudará a mejorar la relación con el consumidor.Ya que poca gente quiere esperar a que un asistente humano esté disponible, los chatbots inteligentes pueden hacer varias de estas tareas bien.No necesariamente. Una empresa llamada Mattersight utiliza reconocimiento de voz para darse cuenta qué tipo de personalidad tiene la persona que está llamando y desviar la llamada a un agente con personalidad similar. Hacerlo, disminuirá el tiempo gastado en llamadas y mejorar las soluciones brindadas.Mientras tanto, otras empresas como Twitter utilizan jueces humanos que ayudan a las máquinas a entender qué es la información que está siendo mostrada. En otras palabras, estos trabajos existen todavía pero puedes responder preguntas sobre inteligencia artificial en lugar de las de un ser humano. Estos trabajos existirán, pero en lugar de responder a un humano, lo harás a máquinas.Ya que son tan brillantes y buenos para analizar datos, la inteligencia artificial cambiará esta área.Mucho depende del área de la medicina. Los humanos continuarán estando involucrados. Los diagnósticos e incluso cirugías podrán ser hechos por una máquina, pero la tecnología futura aumentará la presencia de trabajadores de la salud y no su remplazo.Todos los trabajos que hemos mencionado serán más automatizados, pero en el momento los humanos tienen ventaja por encima de los robots cuando se trata de destreza. Por ejemplo, las bodegas de Amazon tienen ventaja con respecto a los robots para moverse ya que estos alcanzan productos para entregarlos a los trabajadoresAdemás hay robots que pueden poner ladrillos, pero requieren que los humanos preparen el cemento. Muchos humanos compartirán tiempo con robots en lugar de ser remplazados por ellos.obviamente, estamos claros que suplantar la creatividad humana (sobre todo la más brillante) es algo difícil de hacer, por eso, cuando decimos que la tecnología pudiera reemplazar a los músicos y otros artistas, es importante que sepas que nos estamos refiriendo específicamente a los creativos de trabajo más rudimentarios, que, por ejemplo: componen música de archivo para comerciales o crean ilustraciones para invitaciones.En la actualidad, existen sistemas de inteligencia artificial que pueden generar música de archivo o crear imágenes basadas en una descripción escrita. Estas herramientas solo serán más avanzadas. Y debido a la capacidad de escalar esta tecnología, podrán realizar mucho más trabajo que un creativo humano individual ¡Y hasta más rápido!Nada de esperanzas. A la gente le gusta ver la creatividad como un esfuerzo humano, lo que le da una cierta ventaja sobre las máquinas. Si puedes aprender a aprovechar estas herramientas, a ser un artista que, por ejemplo, crea algoritmos genéticos para generar pinturas en lugar de pintarte a ti mismo, tienes todo para ganar.