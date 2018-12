Conocé cuáles son los principales problemas de cada signo

Por otro lado, tienes grandes ideas, una mente creativa y la pasta para ser un/una gran líder. Usa esto para inspirar a otros con tu entusiasmo y ofréceles sugerencias para que crezcan como personas. Cuando estés con amigos, no te olvides de preguntarles cómo están ellos y escucharles DE VERDAD. Utiliza tu pasión y entusiasmo para apoyarles en sus metas. ¡Brillas más cuando eres reconocido/a por las causas correctas!









Por eso, para descifrar los deseos ocultos de los demás tiendes a sospechar de todo, a hacer juegos mentales y a poner a la gente a prueba para ver cómo reaccionan. Por eso, puedes resultar inapropiado/a o demasiado intenso/a para muchos por tu afán de psicoanalizar a todo el mundo. Tu necesidad de descubrir la 'verdad' en todo te vuelve paranoico/a y obsesivo/a. Tómatelo con calma, no todo el mundo conspira contra ti.









Piscis

¿Qué diferencia a tu pequeño mundo interior de la realidad? Usa esta pregunta como inspiración para hacer cambios significativos en tu vida que eviten que tengas que abstraerte tan a menudo. Si vives en una frecuencia distinta a la del resto de la gente, no tendrás oportunidad de conectar con ellos tan a menudo. Según el libro Spiritual Astrology, los sueños y esperanzas de Piscis tienen el potencial de hacerse reales, tan sólo tienes que ponerlos en práctica, conectando con las personas que tienen la llave que hará que se cumplan. Tu viva imaginación y tu mente creativa serán las herramientas que te ayudarán a visualizar ese mundo perfecto. ¡No permitas que esa Utopía se quede sólo en tu cabeza!

Eres el primer signo zodiacal y, por este motivo, requieres mucha atención y reconocimiento (hasta un punto casi infantil...) Eres muy asertivo/a en tus ideas y opiniones, sin importar el contexto, y tiendes a conseguir que todo gire a tu alrededor. Es halagador ser reconocido por tus logros, pero tú demandas a los que están a tu alrededor que atiendan a lo que dices, haces y cómo te sientes las 24 horas del día. Esto puede provocar rechazo en algunas personas.La característica más comentada sobre tu signo es una que seguro ya conoces: la tozudez. Según Jan Spiller y Karen McCoy en el libro Spiritual Astrology, ésta se manifiesta sobre todo cuando no eres capaz de aceptar las opiniones de los demás, sencillamente porque no coinciden con las tuyas. Tienes un gran sentido de la ética y la moral, pero tiendes a asumir que tú verdad es la única válida y pierdes el respeto por las personas que no la comparten contigo.Trabajas duro para probar tu punto de vista, lo cuál es bueno, pero pensar que los demás están equivocados sólo porque no son una copia de ti no es bueno para nadie. No aceptar consejos de nadie puede llegar a bloquear tu crecimiento personal y a minar tus relaciones, ¡así que trata de ser más comprensivo/a! Puedes fiarte de tu intuición, pero deja que otros te digan lo que piensan al respecto. Observando y escuchando, ¡aprenderás mucho! Ser flexible y compartir ideas mejorará tus relaciones de amistad y trabajo.Tu signo suele ser criticado por tener dos caras y, para ser honestos, tiendes a cambiar tus pensamientos y opiniones en función de con quién estés. No es que seas una persona falsa, ¡de hecho eres uno de los signos más genuinos! Pero tienes una capacidad de atención reducida y vives tan al momento que tu parecer cambia según el ambiente y tu estado de ánimo. Vives analizando constantemente tu entorno y acumulando información, lo que te convierte en una persona idónea para el 'networking' y para acumular conocidos. Pero formar relaciones más sólidas es complicado para ti, debido a tu personalidad cambiante.Habrá quien piense que eres superficial, especialmente porque no eres el/la mejor recordando planes o teniendo conversaciones profundas. Podrías tener relaciones más intensas si fueras capaz de vivir más allá del momento. Haz planes y comprométete con ellos (o al menos apúntalos en Google Calendar, lo principal es intentarlo). La próxima vez que acudas a una fiesta, intenta tener una conversación más larga y significativa con alguien sin la necesidad de encontrar un grupo de gente más grande para divertirte. Son esas pequeñas cosas las que mostrarán a la gente que no eres tan poco confiable como pareces por tu signo.Eres emocional en cualquier área de tu vida. Además, eres de los signos con una mayor empatía, que se declina en una intuición natural y un gran instinto maternal. Pero estas emociones a flor de piel son también la causa de tu famosa irritabilidad. Al actuar siempre en base a tus emociones, puedes resultar intimidante a veces, ya que la gente no sabe cómo lidiar contigo.En el libro The Ascendant, Jodie Forrest recomienda para Cáncer que trate de perdonar los errores de los demás y hable sobre ellos, en lugar de refugiarse en su coraza cuando siente el primer atisbo de decepción. Tu naturaleza amorosa y tu habilidad para cuidar de los demás te convierte en uno de los signos más queridos. Eres la auténtica madre del zodiaco, ¡pero debes mantener a raya tu temperamento si no quieres pasar a ser la madrastra malvada!Tu signo se relaciona con el Sol. Eres deslumbrante pero recuerda que, a diferencia del auténtico Sol, el mundo no gira en torno a ti. La gente puede sentirse agredida por tu constante demanda de atención. Tienes el mayor ego del zodiaco, aunque de alguna manera también eres el signo más frágil. Necesitas sentirte escuchado/a y validado/a por los demás, pero hacer lo que sea con tal de estar en el foco público no es la mejor manera de conseguirlo.No te preocupes tanto por gustar a los demás, Leo. Tu signo es, de manera natural, uno de los más carismáticos y queridos. Eres además creativo/a y generoso/a. Pero cuidado: sería muy considerado por tu parte que, de vez en cuando, dejaras que sean otros los que brillen. No todo tiene que girar en torno a ti siempre. Cuando una persona de tu entorno cercano se siente arropada por ti, te sientes mucho más satisfecho/a que cuando acaparas la atención de todos.Eres diligente, considerado/a y práctico/a, y siempre tratas de asegurarte de que todo el mundo a tu alrededor sea feliz. Pero todo esto tiene un lado oscuro: tu obsesión y perfeccionismo te llevan a intentar arreglar incluso el más mínimo de los detalles. Sueles usar esa atención por el detalle para mejorar tu espacio de trabajo y las vidas de los que te rodean, pero a menudo te olvidas de tus propias necesidades. Tratas de mejorarlo todo, aunque nadie te lo haya pedido. Tu ojo crítico sirve para reparar hasta los más pequeños errores, aunque cuando lo utilizas constantemente como arma, puede afectar a tus relaciones personales.La gente no quiere oír todo el rato lo que está haciendo mal, así que tienden a confiarte cada vez menos cuestiones. Tú te quejarás diciendo que 'has hecho mucho por ellos' y que 'no te aprecian lo suficiente'. ¿Te suena? Dirige tus críticas hacia algo positivo y da tu 'feedback' solo cuando te lo hayan pedido. Eres bueno/a en analizar situaciones y aportar grandes soluciones, pero no olvides que 'perfecto' es enemigo de 'lo suficientemente bueno'. ¡Aprender a hacer cumplidos de vez en cuando!Géminis se lleva la fama de ser un signo con dos caras, pero a ti te acusan de ser incluso más superficial. Tienes don de gentes–hacer y mantener amigos es muy fácil para ti–porque transmites muy buenas vibraciones. Eso sí: si sientes que éstas no son recíprocas, la cosa de vuelve complicada...Tu signo puede ser algo codependiente, y en el momento en que sientes que tu atención hacia la gente no es correspondida por el otro, llega el conflicto. Te gustan las relaciones humanas, pero debes entender que tu bienestar tiene que depender de ti, y no del otro. Te gusta gustar, pero tienes que entender que no es sano moldear tu personalidad en función de los demás con tal de encajar en todas partes. A la gente ya le gustan tus habilidades sociales, no hace falta que actúes de forma diferente. ¡Puedes ser tú mismo/a!Tu signo adora el misterio. Te encanta investigar y encontrar un significado profundo en todo, estás naturalmente atraído/a hacia los secretos. Pues bien, te contamos uno: ¡relájate! No todo tiene un significado oculto. El libro The Ascendant explica que tu signo tiene 'un inconsciente muy poderoso'. Sabes que todos los traumas, los recuerdos dolorosos... que se esconden en el subconsciente son la causa de muchos comportamientos humanos. Mientras mucha gente ignora este hecho, tú lo tienes muy presente.Tu signo está en constante movimiento, ansioso por alcanzar el conocimiento. Trabajas duro y sales de tu zona de confort en cuanto tienes ocasión, ya sea viajando, aprendiendo cosas nuevas o fijándote grandes metas. No hay nada de malo en ello, pero tu tendencia a ser un/una 'sabelotodo' es un comportamiento que, definitivamente, deberías trabajar por eliminar. Enseguida impones tu opinión cuando nadie te la ha pedido y, a pesar de tu ansia de conocimiento, tiendes a desechar las ideas y creencias que no coinciden con las tuyas.Decir '¡sólo estoy siendo honesto/a!' no es excusa suficiente para despreciar las opiniones ajenas. No puedes imponer tu verdad por encima de la de los demás. Vivir una experiencia de primera mano no es la única forma de aprendizaje que existe. Escucha a los demás, aprende de lo que te cuenten. Puedes absorber mucha información de esta forma y, si no estás de acuerdo con algo, muestra tu discrepancia... pero siempre con tacto.Respira hondo, Capricornio. Relaja los hombros y permítete un descanso. Tu signo es el trabajador más incansable del zodiaco y, definitivamente, el más serio. Tu estilo de vida es 'mucho trabajo y poca diversión': el libro Spiritual Astrology explica que toda esta dedicación proviene de la necesidad de tenerlo todo controlado. Es por eso que tienes una disciplina férrea y una gran dedicación. Pero estas virtudes tienen su lado oscuro: la necesidad de orden te convierte en una persona autoritaria con poca tolerancia a la espontaneidad o las sorpresas. Por eso, hay mucha gente que te considera inaccesible.A veces, este carácter estricto hace que los demás se sientan violentos en tu presencia, como si no pudieran pasarlo bien cuando tú estás alrededor. ¡Relájate! Separa tu trabajo de tu vida privada. ¿Por qué no te tomas un día libre de vez en cuando? Puedes ser todo lo serio/a que quieras en tu carrera, pero debes comprender que el éxito solo se alcanza equilibrando todos los aspectos de tu vida. Tu signo se representa con la constelación de la cabra y, como ésta, cuando te centras en tu objetivo, eres capaz de saltar, trepar y escalar hasta que lo consigues. La vista desde la cima está bien, pero es incluso mejor cuando la compartes con tus seres queridos.Vale, todo el mundo lo sabe: ¡eres única/o! Te gusta destacar y, debido a tu naturaleza como signo de aire, también te gusta hablar y socializar. Nada te hace más feliz que aportar una opinión controvertida a un tema de conversación y 1) forzar al resto a reconsiderar su punto de vista y 2) ganarte el reconocimiento por tus ideas. Como resultado de las dos anteriores, no pierdes ocasión de mostrar tu parecer sobre TODO. Según The Ascendant, eres un/una revolucionario/a que ha nacido para mostrar tu independencia y rebeldía de todas las maneras posibles.Ese es el origen de tu punto de vista progresivo y humanitario– tu signo se toma muy en serio luchar contra el poder– pero también de tu impredecible, y a veces incluso molesto, comportamiento. Tu signo tiene un don de gentes natural, no es necesario que fuerces tus opiniones al máximo hasta el punto de pasarte de la raya. Tus peculiaridades y tu único punto de vista son suficientes para dejar marca en los demás. Así, serás reconocido sólo por buenos motivos.¡Es hora de despertarse! Vives siempre en tu pequeño mundo, perdida/o en tus propios sueños. Da igual lo que otros se esfuercen en captar tu atención o cuidar de ti, tú siempre te las apañas para desaparecer. Eres más emocional que cualquier otro signo y estás llena/o de compasión y sensibilidad. Detectas los más mínimos cambios de humor en el ambiente, por lo que es lógico que quieras alejarte de tanta intensidad refugiándote en tu propia cabeza. Te agobias fácilmente, pero recuerda que tienes que vivir en el mundo real...