Conocé a la cacatúa de Iggy Pop que tiene Instagram y es una celebridad

Iggy Pop, pionero del punk, recibió muy buenas noticias. Su cacatúa, Biggy Pop, fue nombrada“patronafundador del Byron Bay Wildlife Hospital”, el hospital de vida salvaje de Byron Bay, en Australia.

Biggy está colaborando de diferentes maneras con esta institución. Por ejemplo: a través de su cuenta de Instagram (sí, la mascota de Iggy Pop tiene cuenta de Instagram, con casi 90 mil seguidores, más que muchos cantantes), recauda fondos para ayudar a construir el hospital móvil más grande de Australia, que se dedicará a ayudar a las especies salvajes.

Después de haber sido homenajeada, la mismaBiggy expresó su agradecimiento a través de un comunicado, que fue publicado en la página oficial de la fundación.

"Soy un pájaro salvaje y tengo muchos primos en Australia. Me angustió mucho escuchar que alrededor de 180 millones de aves murieron en los incendios que azotaron Australia y que mataron a más de 3.000 millones de animales nativos”, arrancó la cacatúa.

Y siguió. “Ser patronafundadora del Byron Bay Wildlife Hospital significa que puedo ayudar y apoyar a mis amigos y parientes de la mágica tierra de Oz".

Iggy, además, aprovechó la ocasión para contar cómo conoció a su mascota: “Fue hace unos 12 años. Un vendedor ambulante dejó a Biggy, que era muy pequeña, junto a unas gallinas, en una cafetería al lado de la ruta. Lavimos y decidimos darle un futuro mejor del que le esperaba. Recibe y da mucho amor”.

En su cuenta de Instagram, Biggy comparte momentos del día a día con su padre Iggy. Durante la cuarentena, por caso, Iggy le planteó diferentes desafíos, como que aprendiera a bailar distintosestilos musicales.

Iggy vive en Miami. Tiempo atrás, en una entrevista con el diario El País, de España, dio detalles de su vida y, por supuesto, mencionó a Biggy.

“Me levanto a las 6.30”, contó el artista, de 73 años. “Me tomo un café expreso en la cama y me quedo ahí hasta las siete. Luego bajo y sigo con un jugo de naranja natural. Chapoteo un rato en la pileta. Y juego con la cacatúa. Tengo una cacatúa grande, que pertenece a mi mujer. No es mi idea tener un pájaro en una jaula, y no puedo verla encerrada. Necesita salir, así que la saco. Es tan grande como un halcón”.

Sobre sus rutinas, agregó: “Después, leo los diarios y reviso qué discos nuevos han salido. Llevo un diario para hacer listas para mi programa de radio. Y a media mañana me voy a la playa. Después viene mi asistente, nos sentamos en el auto y nos encargamos de revisar los emails. Vuelvo a la playa y, cuando regreso a casa, una cena temprana y una buena botella de vino. Y si decido pasarla muy bien, lo hago muy discretamente”.

Cuando le preguntaron qué extrañaba de sus tiempos de juventud, el ex integrante de The Stooges respondió: “Extraño ese vagar inesperado del día a la noche, de la noche al día… Ahora tengo horarios estructurados, sé donde voy a dormir cada noche. La verdad es que me ha ido mejor de viejo que de joven. Pero eso lo extraño, sí. También extraño que, cuando era veinteañero, a fines de los ’60, las ropas eran más raras, era todo más experimental e ingenuo. Ah, y también extraño la marihuana”.

