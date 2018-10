Conmoción mundial: asesinó a su nieta y luego la cocinó en el horno

Esto luego que la noche del pasado lunes la policía fuera alertada por el tío de la lactante sobre una terrible escena que acababa de descubrir en su vivienda. Al llegar los oficiales, encontraron a la menor apuñalada y luego colocada en un horno, en donde fue cocinada.



Según consigna el New York Times, todos los dardos apuntan hacia Carolyn Jones (48), la abuela de la bebé y quien estaba a cargo de ella durante el salvaje crimen. En ese sentido, cuando el hermano de ella llegó a la casa y se encontró con la brutal imagen, dio aviso inmediato a la policía, quienes verificaron que la única persona que se encontraba en el lugar cuando ocurrió todo el suceso fue la mencionada mujer.



"He estado velando por el cumplimiento de la ley durante 25 o 26 años. Esta es una de las cosas más horribles que he visto al hacer cumplir la ley. La parte más difícil ... es ver a una víctima infantil", sostuvo el alguacil del condado de Bolivar, Kelvin Williams.



La mujer quedó bajo arresto, siendo acusada de asesinato en primer grado y fijándose una fianza de 500 mil dólares. "Ella era la única persona que estaba allí con la niña en ese momento", declaró el citado agente.



Cabe mencionar que la abuela era quien tenía a su cargo la tutela de la bebé, ya que la mamá de la lactante vivía en otra área, y los peritos examinarán si la víctima falleció producto de los apuñalamientos, o si su deceso ocurrió mientras era cocinada en el horno.





Fuente: publimetro