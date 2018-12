Los motivos por los que las parejas pelean

Al principio todo es maravilloso en la relación de pareja y la otra persona no tiene defectos o, más bien, ambas partes obvian muchos defectos que puede que realmente no les satisfagan tanto como creían. La etapa de reajuste es necesaria e implica discutir ya que se tienen que aceptar los defectos y virtudes ajenos, hacer concesiones, conservar sus espacios y, por supuesto, mantener la identidad propia e individual con respecto al otro.

El evitar los conflictos constantemente no es la mejor manera de construir una relación duradera. Por el contrario, si eres capaz de decir lo que piensas con claridad de manera asertiva cuando estás discutiendo, significa que estás listo para llevar tu amor a otro nivel.

8. Pelear significa que algo te importa

Para crear confianza en tu relación de pareja, no debes quedarte callado. Por el contrario, es necesario acercarse al ser amado con una mente abierta, responsabilizarse de sus acciones y escucharse ambos con atención.

El discutir ayuda a las parejas a reconsiderar sus valores y sentimientos , abordando las cosas que son importantes para ellas. Sin embargo, los argumentos deben ser saludables y no combativos : siempre trata de declarar tus puntos sin insultar o elevar la voz.

Los psicólogos creen que hay 7 puntos clave para una relación sana, y discutir es una de ellas. De hecho, si una pareja nunca pelea, esto puede ser una señal de que algo no está bien con ellos.

5. La lucha hace que la conexión sea más fuerte

Cuando estás discutiendo con tu pareja, no importa si ganas o pierdes. Lo más valioso es que aprenden mucho sobre ambos y, lo que es más importante, sobre ti mismo.

No defender tu posición cuando se trata de las cosas que son importantes para ti, puede hacer que tu pareja piense que puede tener lo que quiera y eso hará que tu resentimiento crezca. Ese es el camino hacia una relación enfermiza.

Estar en una relación no es tan fácil: si te preocupas por tu pareja siempre tienes que mejorar y flexionar tus límites. Y si la otra parte no hace lo mismo, puedes comenzar a guardar resentimiento.

Según algunos estudios, el error más grande que las parejas suelen cometer es evitar los problemas: a menudo sentimos que algo está mal pero no decimos nada. Y esta mala comunicación se convierte en la razón más común para terminar una relación.

Aunque se podría pensar que discutir temas delicados no sería bueno para una pareja, en realidad, no es verdad. Discutir te permite enfocarte en tus problemas y resolverlos antes de que sean demasiado grandes. Es por eso que las parejas que discuten permanecen juntas por un período más largo de tiempo que las que no lo hacen.