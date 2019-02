Con sólo 19 años está intentado tener un hijo con su esposo de 62

La familia de Simpson nunca aceptó la relación de su hija, razón por la cual se mudó a su propio apartamento en la ciudad de Berryville, Arkansas, EE.UU. Fue entonces que JR se mudó con ella, antes de que consiguieran su primera casa conjunta en Wichita, Kansas, hace seis meses.

La pareja se comprometió rápidamente y selló su relación en su matrimonio el 8 de enero del año pasado, y ahora están tratando activamente de tener un hijo.

"Cuando estamos en público, tenemos extraños que nos toman por abuelos y nieta todo el tiempo y eso me puede molestar mucho", protestó Samantha, una estudiante.Samantha afirma que se enamoró de JR instantáneamente debido a su aspecto físico y su caballerosidad. "Cuando vi a JR me sentí automáticamente atraída por lo bien presentado que estaba y por el hecho de que era un caballero. Él era muy bien hablado cada vez que nos encontrábamos, y también cuando hablábamos por teléfono y por mensaje de texto, él era algo que nunca antes había encontrado en un hombre", dijo Samantha."He salido con hombres de mi edad, pero han sido muy inmaduros y no han sabido cómo tratar a su pareja", añadió. "Estar con JR es completamente diferente – es tan maduro y me trata como a una reina, no hay nada que yo cambiaría de él o de nuestra relación".A pesar de las opiniones de otras personas sobre su relación, los recién casados aseguran que se toman muy en serio su amor, al punto que ya consideran llevar su relación al siguiente nivel. "Aunque JR tuvo un hijo de una relación anterior, queremos tener hijos propios y formar una familia. Actualmente estamos tratando de concebir un embarazo porque creemos que es el momento adecuado – acabamos de casarnos y tenemos nuestro propio lugar, así que ¿por qué no querríamos hacerlo?", preguntó Samantha.La enamorada espera que hijo sirvsu a como puente al respeto que ellos exigen como marido y mujer. "Esperamos que cuando tengamos un hijo el maltrato se detenga, ya que no queremos criar a un niño en un ambiente en el que tenga que escuchar calumnias desagradables sobre su padre. Esperamos que al compartir la historia de nuestra relación, la gente se dé cuenta de que no es una broma y que nos tomamos muy en serio el uno al otro a pesar de nuestra diferencia de edad y apariencia", dijo.infobae