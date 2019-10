Con quién tienes una vida sexual plena, según tu signo

Los Acuario tienen un pequeño problema en el sexo: Siempre tiene que tener una complicidad en el sexo con la otra persona, pero no como piensas. Ellos van más al tema intelectual que físico. Detesta sentirse vulnerable.

Si quieres tener algo serio con un Acuario debes hacerle sentir cómodo. Son personas creativas y originales en la cama, aunque les cueste lo suyo llegar al punto en el que lo demuestren. A Acuario le gusta que jueguen con él en la cama y los juegos mentales a la vez que sexuales le ponen a mil.

Tauro necesita seguridad en el sexo. La sinceridad es lo que más valora en una pareja. Le gustan los besos y las miradas de complicidad. Son personas fieles por naturaleza y que una vez que se enamoran lo hacen para siempre.





No es celoso, pero no quiere que le provoquen celos. Los juegos tontos no le gustan. Es una persona de las de siempre, pelín chapado a la antigua. No quiere cosas raras en la cama y tiene una postura por excelencia que casi siempre es la del misionero. Pese a eso, es de los signos más vigorosos en la cama y de los que más te harán disfrutar.





Compatible con Virgo, Capricornio y Escorpio.





GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)