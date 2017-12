Con estos tips lograrás que te busque con desesperación

Cuando tu objetivo es que tu esposo o novio se enamore más de ti y ya no se vaya de fiesta tan seguido por su lado sin ti, cuando quieres que se comprometa más contigo o te pida matrimonio, debes de considerar estas formas de lograr que te busque sin proponérselo.





1. NO DEBES DE ESTAR DISPONIBLE FÁCILMENTE





Los hombres funcionan de manera distinta que las mujeres, cuando alguien le gusta mucho ellas se muestran siempre dispuestas a verlo, pero eso te hace perder el encanto, así como a los hombres les gusta salir con sus amigos, cazar, pescar, tú también debes de tener tus actividades en las que te ocupes.





2. TENER TUS PRIORIDADES





No acceder a la primera ocasión que te quieran ver, si estás ocupada hazlo notar, no hagas tus cosas a un lado por él, hazte un poco la difícil, que le cueste y más te va a desear, pierde una que otra de sus llamadas y cuando te invite a una cita no accedas a la primera.





3. DEMUESTRA CIERTA ADMIRACIÓN POR ÉL





A los hombres les gusta sentirse halagados, que se note que te llaman la atención algunos aspectos de él, pero no lo recalques demasiado, que no piense que por eso te tiene encantada, admiras esos aspectos y ya.





4. CUIDA NO EXAGERAR





Si exageras eso le hará creer que ya te ganó y te tiene comiendo de su mano, esa no es la intención, tiene que ver que eres una mujer que valora lo que es él, pero eso no significa que estás desesperada por estar con él.





5. QUE NOTE QUE TIENES AMIGAS Y AMIGOS





Debes de saber que algo que realza el atractivo de cualquier persona es ver que otros lo desean, que no sienta que es tu única opción, que estás para escoger y ahora te das el tiempo de salir con él pero no estás amarrada a nada, si no pone empeño te puedes ir.





Que vea que eres una persona socialmente feliz le resultará muy atractivo, haz que desee ser parte de tu círculo de personas cercanas. Cuando somo personas que reflejamos que estamos a gusto con nosotros mismos, que nos aceptamos con seguridad, los demás quieren estar a tu lado.

Fuente: enpareja