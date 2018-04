Con este truco podés leer los mensajes de WhatsApp Web sin abrir el chat

La versión web funciona de forma idéntica a la que se utiliza en el dispositivo móvil, es decir, cuando haces click sobre un mensaje se marca como leído y si estás utilizándolo apareces en línea.





No obstante es posible leer los mensajes sin abrir la conversación que te interesa y sin que tus contactos sepan que has podido acceder a ellos. La interfaz de WhatsApp Web nos permite ver a la izquierda una lista con todos los chats activos y a la derecha la conversación que hayamos seleccionado.





Por lo tanto, para conseguir leer los mensajes "de forma oculta" la solución es más que sencilla: lo único que hay que hacer es posicionar el cursor sobre la conversación que no está leída y aparecerá una pequeña etiqueta donde podrá leerse lo que tu contacto te escribió.





No hace falta hacer click, simplemente posar el cursor. Solo se observará el último mensaje y no está la opción de leer los anteriores. Eso sí, es posible que la persona te vea en línea y quizás se pregunte a qué se debe que no le respondas. La opción también está disponible para las conversaciones grupales.





Fuente: clarin