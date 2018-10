Con dibujitos le explicó a su marido por qué estaba tan cansada y de mal humor

No había descansado porque tienen un bebé de apenas unos meses de vida y, lógicamente, por las noches no puede pegar un ojo. Contrariamente, su esposo había tenido una buen descanso y ella quiso graficarle lo que le ocurría. A la mañana, de lo que fue una de las peores noches desde que había nacido su bebé, se preparó un café y empezó a dibujar. "Primero fue un garabato y se convirtió en muchas más", contó.



En total fueron ocho dibujos que muestran a Mattea Goff, durmiendo junto a su marido, hasta que su bebé se despierta en mitad de la noche y comienza a llorar porque tiene hambre. En el segundo, se hizo amamantando al bebé y acostándolo a su lado.



En lo siguiente cuadros se la ve intentando dormir. Sin embargo, el bebé no para de moverse y hasta vomita en la cama. El dibujo más representativo de la situación que la mujer intentaba graficar es cuando el marido despierta y le dice que durmió de manera excelente mientras ella no logra conciliar el sueño.



Los dibujos se convirtieron en furor debido a que muchas mujeres se sintieron identificadas con la situación que vive esta madre. Mattea, afirmó que el motivo por el que las imágenes se han extendido por las redes puede deberse a que se trata de "una de esas verdades con las que todos pueden relacionarse".



De todos modos, dijo que no culpa a su marido por dormir. "La decisión de amamantar exclusivamente fue mía y puedo garantizar que es un padre muy involucrado en muchas otras formas", aseguró.



Fuente: tn