Comunicación no verbal: ¿qué estás diciendo con tus gestos y expresiones?

Un gesto, el cambio en el tono de la voz o la mirada muchas veces dicen más que una palabra. Eso no es ningún misterio. Pero es importarte conocer también que eso tiene un nombre, se llama comunicación no verbal y que prácticamente pesa más que el propio lenguaje: en el impacto total de un mensaje verbal, el 7% corresponde a las palabras, el 38% a lo vocal -el tono de la voz, los matices y sonidos- y el 55% al mensaje no verbal.



Existen 5 sistemas de comunicación no verbal:



Kinésico: es el sistema de la kinesis y el movimiento. Estudia los gestos, las posturas, las microexpresiones faciales, la mirada.



Proxémico: estudia el espacio, las distancias, la disposición y brinda información sobre la forma de relacionarse. En general cada uno dispone de un espacio personal alrededor que depende de situaciones culturales, personales y situacionales. Cuando es roto por alguien en la interacción produce incomodidad, amenaza o tensión.



Paralingüístico: estudia el tono, el volumen, ritmo y velocidad.



Diacrítico: estudia los símbolos.



Cronémico: estudia el empleo del tiempo.

La importancia de la mirada



El estudio de la mirada se llama oculésica y contempla la dilatación de las pupilas, el parpadeo, la forma de mirar. Sólo cuando dos personas se miran directamente a los ojos existe una base real de comunicación. Para evaluar esta comunicación hay que tener en cuenta la frecuencia con la que se miran, la duración del contacto ocular y a dónde miran. La frecuencia es un indicador de interés, agrado y sinceridad. Se calcula que para entablar una buena relación con otra persona se la debe mirar del 60% al 70% del tiempo. Un contacto ocular poco prolongado suele ser interpretado como falta de atención, descortesía, inseguridad o timidez.

Lo que tu rostro comunica



Las microexpresiones faciales son expresiones que se dan en la cara de forma involuntaria, duran una fracción de segundo -lo que hace difícil su detección- y suelen reflejar los verdaderos sentimientos de una persona. Lo que muestran son las 7 emociones básicas o primarias que rigen casi todos los modos de comunicación humana:

Alegría



Enojo



Tristeza



Miedo



Sorpresa



Desprecio



Asco

El cuerpo en movimiento aporta mucho más de lo que aportan las palabras, hay que saber mirarlo, escucharlo y leerlo. Tus pensamientos inconscientes son lo que quedan revelados por tu mirada, tus gestos y tu actitud. Tal vez sea momento de prestarle más atención a tu comunicación no verbal.



¿Tienes todo esto en cuenta cuando te comunicas?

Cada comportamiento no verbal debe ser tenido en cuenta como parte de un conjunto y no como algo aislado, ya que está asociado al conjunto de la comunicación de la persona. Los movimientos se evalúan de acuerdo a la congruencia o incongruencia con lo que se dice verbalmente.