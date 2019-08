Compró una dentadura postiza por Internet: mirá el resultado

Tener los dientes blancos es la meta de muchas personas, el cual se someten a cualquier tipo de tratamiento o alternativa para lograrlo.





Este fue el caso de Ferne Rawson, quien decidió adquirir unas famosas carillas que cuestan apenas $48 dólares, buscó reseñas en Internet y terminó por convencerse de que eran confiables y que estaba invirtiendo bien su dinero.





Cuando le llegó la compra a casa no veía el momento de colocarse su nueva dentadura para lucir una sonrisa más blanca y brillante.





Sin embargo, los resultados no eran lo que ella esperaba: acaban de llegar y me veo como el señor Cara de Papa, no puedo respirar, los mejores 50 dólares que he gastado, comentó la muchacha en Twitter.





La joven jamás se imaginó de esta forma el resultado final y pese a que no es lo que esperaba, se toma con humor lo ocurrido.





Y dice que aprendió la lección que no siempre todo es como se ve en la Internet, hay que tomar muy en serio las reseñas y recomendaciones de otros usuarios.