Compró un Fiat 600 a $30 mil y lo convirtió en una joya

A una velocidad no mayor a 40, Adrián Lisardía pasea por las rutas del país, pero no lo hace de forma disimulada. Quienes lo crucen, pueden ver fácilmente el interior de su auto. Allí, tranquilo a pesar de saber que todas las miradas se dirigen a él, el hombre viaja junto a su perro en el Fiat 600 que restauró completamente. Podría ser una obra de arte, pero no es solo eso, porque su dueño también lo usa como su medio de transporte.