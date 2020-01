Compró una MacBook por internet y le enviaron un ladrillo

Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavía", publicó en su cuenta de Twitter Patricio Molina. "Hablé con el vendedor y le comenté la situación. Tiene buena reputación en MELI y me había enviado sin problema la Factura A. Se ve que ya le pasó esto anteriormente y me mandó fotos de lo que me envió. Me dijo que abriera un reclamo", contó Molina, que es CTO y cofundador de Real Trends, a continuación.

Molina, quien confirmó que hizo el reclamo ante Mercado Libre y que la plataforma le restituyó la totalidad del dinero (110 mil pesos). El vendedor, por su parte, también recibió ese mismo monto por la venta realizada.

"En este caso el vendedor fue muy precavido y le sacó fotos a todo, entonces tenía pruebas de que efectivamente él me despachó una MacBook y no un ladrillo de madera. Además el vendedor tiene excelente reputación, no tiene deudas ni reclamos ni devoluciones. Vende hace 4 años en Mercado Libre, eso también da una pauta de que el tipo es serio", analizó Molina.

El producto que había adquirido era una Apple MacBook Pro de 13 pulgadas con procesador Core i5, un modelo que se lanzó en 2017. Molina dijo que este mal trance no lo hizo desistir y que volverá a comprar una computadora por Mercado Libre. Ahora, a modo de humorada, puso el ladrillo, al que le colocó un logo de Apple, en un estante de su oficina.

Mercado Libre cuenta con el programa Compra Protegida, una cobertura para todos los compradores que hayan realizado una transacción mediante la plataforma y perciban un incumplimiento en el producto adquirido.

Este programa cubre a todos aquellos compradores que no hayan recibido el artículo, o hayan recibido un artículo diferente del anunciado o con algún defecto. "De esta forma, Mercado Libre asegura a todos sus usuarios una experiencia segura y protegida dentro de la plataforma", aseguraron desde la compañía a Infobae.

¿En todos los casos de estafa de este estilo Mercado Libre devuelve el dinero o lo hizo en este caso como excepción? "Para todos los casos en los que haya un conflicto entre las partes o algo no sale como estaba previsto, los usuarios quedan protegidos ante una eventual pérdida ya que Mercado Libre se hace responsable de que el usuario recupere su dinero a la brevedad", destacaron.

Qué pudo haber ocurrido

Molina no sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió. Según cuenta, el paquete original tenía pegada la etiqueta de envío con cinta de embalar transparente. "Alguien recortó muy cuidadosamente la etiqueta de envío del paquete original (pareciera que con un cutter) y la pegó en otro paquete. El paquete original era negro, el que me llegó era amarillo", dijo.

Como humorada, Molina colocó el ladrillo en un estante de su oficina.

En cuanto a quién pudo haber hecho esto, Molina dice que no lo sabe aún. Consultó en el correo pero no recibió mucha información al respecto. "El gerente de la empresa de correo que estuvo a cargo de mi paquete me respondió que no vieron nada extraño, pero tampoco me dio mucha más información que eso. Me llegaron comentarios por Twitter de que algunas empresas de logística chiquitas suelen subcontratar a otras más chicas (fletes informales) cuando se ven medio desbordados, pero honestamente no te sabría decir si este fue el caso. Tampoco sé si es cierto o no, es un comentario", contó.

Lo que sí le quedó claro es que es necesario tomar algunas precauciones extra antes de cerrar algunas operaciones. Tras su experiencia, Molina compartió los siguientes consejos que, a su parecer, hay que tener en cuenta.