Compartió la ingeniosa respuesta que una alumna le dejó en un examen

Las pruebas de redacción de las asignaturas de idiomas en los colegios suelen dejar alguna sorpresa para los profesores. En estos ejercicios muchos alumnos dejan volar su imaginación y hay ocasiones en las que sus ocurrencias sorprenden de forma positiva a los docentes. Un ejemplo podría ser el de una estudiante de España que sorprendió a su profesor de inglés con una referencia que parece que fue muy acertada.

El docente, que en Twitter usa el nombre de Mike Burns, compartió con sus seguidores una foto de una parte del ejercicio de redacción de su estudiante. En la imagen se ve que en el texto hay una parte que fue señalada con un círculo rojo por el profesor.

Conmovido por las palabras de la joven, decidió sacar una foto al examen y publicarla en la red social junto a la frase: "Una alumna citándome a los Smiths en un writing. Como para suspenderla…", escribió en Twitter.

Para su trabajo, la alumna había optado por citar el estribillo de una de las canciones más famosas de The Smiths, There is a light that never goes out , que dice: “If a double-decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die” (“Y si un autobús de dos pisos se choca con nosotros morir a tu lado sería una manera tan celestial de morir”).

En la foto que el docente posteó se puede ver que además de resaltar aquella oración, le agregó una opinión en la que mostró su aprobación a la joven.Escribió la frase “what a song” (“Qué buena canción") y acompañó su nota con el dibujo de un corazón. El tema forma parte del disco "The Queen is Dead", que fue publicado por la banda británica en 1986.

"En la era del reggaeton, ver a jóvenes parafrasear la música de los 80 con la que me he criado es muy grato, hay esperanza!!", publicó un usuario al ver la publicación del profe que se ganó la aprobación de los tuiteros: "Grande alumna y profe!!!!Al Profe de música tambien hay que decirle que la apruebe!!!", fue otro de los tantos comentarios que recibió la anecdota.

La Vanguardia.