Cómo sentirte bella e irresistible: 7 pasos para simplificar tu vida

Y aunque parezca difícil, si nosotras no ponemos en práctica esto, nadie lo hará por nosotras y probablemente todo siga siendo como lo conocemos.







Te dejamos aquí 7 tips que hacen las mujeres realmente hermosas:





Es por esto, que valoran lo que tienen y a través de sus imperfecciones son capaces de amarse y sacar provecho de forma positiva a estas.





No importa si a alguien no le gusta tu look, tu color de pelo o el cuerpo que tengas porque es a ti a quien debe gustarle.





Cuando encuentras algo que tiene una influencia positiva en tu bienestar y por esa razón lo utilizas, es porque entendiste que entre más auténtica seas, más radiante te verás.





En este punto, quiero destacar que son las cosas que tú, como mujer independiente puedes hacer mayormente. Por ejemplo: ¿Te gustan los baños de tina? ¿Te gusta bailar frente al espejo? o incluso cantar aunque, ¿no lo hagas bien? Date el tiempo y ¡hazlo! Son tus tiempos especiales y en esos momentos eres maravillosa.





Y saben que comer algo como un chocolate, pastel u otra cosa es un placer. Ahora bien, no pasa nada si te cuidas y estás feliz con eso, pero no seas una esclava. ¡Mereces disfrutar!





Si te ríes fuerte, si te gusta mostrar tu cuerpo, tener muchos tatuajes; simplemente se fiel a eso. Es mejor vivir como sentimos y sin ese tipo de preocupaciones.





Las mujeres que saben lo hermosas que son, tienen muy claro que esto no depende precisamente de la talla que tengan, ni de los rasgos perfectos que puedan tener. Sino que va por sentirse bien con su cuerpo, tal cual es.Con esto no me refiero para nada a que cumplas con los estilos "predeterminados", sino que las mujeres realmente bellas, se preocupan de tener su propio estilo y de resaltar por detalles, debido a que lo que siempre destacará es la persona que eres.Uno de los gestos importantes para sentirse hermosa, es precisamente estar cómodas con quien somos. Es que claro todas buscamos vernos bien, pero si además esto te hace sentir bien, entonces sabes muy bien a que me refiero.Las mujeres que se quieren a sí misma, no se prohiben una buena comida y disfrutan de un buen plato u alguna golosina, porque entienden que deben respetar su cuerpo, lejos de los excesos.Tienes que ser tal cual, no reprimir lo que tu personalidad expresa. Sé que cuesta porque un montón de veces he escuchado "no digas eso", "las mujeres no hacen esto", pero no podemos vivir con una máscara toda la vida.Claro, aquí si no puede fallar la actitud que tengas frente a ti misma y sumar como complemento, quererte a ti misma. Entiendo que puedas sentir que es difícil, pero créeme que aunque tu proceso sea más lento, los cambios se notan, mejorando tu seguridad y autoestima.¿Pero qué tiene que ver esto con la edad? Fácil, es que simplemente si unes actitud y amor propio, podrás seguir desplegando tu belleza, sin importar tu edad, ni poniéndote limites.