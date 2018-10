¿Cómo salirte de un grupo de WhatsApp sin quedar mal?

Si esto te pasa con frecuencia y no sabes cómo resolverlo, te servirá saber algunos trucos para salirte de un grupo de chat en WhatsApp sin que nadie lo note.



- Cambiar de número



Si te quieres salir de un grupo sin causar problema puedes decir que vas a cambiar de número y que por eso no podrás seguir respondiendo con el actual. Al hacerlo, trata no comprometerte a dar el nuevo número para que no termines en la misma situación.



- Eliminarlo por error



Ya sabes, la clásica excusa de "lo hice sin querer" siempre funciona, aunque recuerda que para poder salir de un grupo tienes que elegir la opción "abandonar grupo" y no solo eliminar conversación.



- Silenciarlo por tiempo indefinido



A veces lo que más molesta de los grupos en WhatsApp son las notificaciones de los mensajes recibidos. Puedes evitar esta molestia al silenciar la conversación sin necesidad de salirte el grupo y causar drama innecesario.



Solo elige la opción 'silenciar conversación' y decide por cuánto tiempo: unas horas, unos días, un año entero.



- Ahorro de energía



Si buscas la excusa perfecta para salirte de un grupo y no quedar mal con tus amigos, es decir que tu batería de teléfono se gasta demasiado rápido y que tienes que salirte del grupo para ahorrar energía.





Fuente: soycarmin