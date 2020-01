Cómo renovar las energías en tiempo de descanso

Hoy en Buen Karma, vamos a reflexionar sobre el sentido oculto de las vacaciones y te damos claves para incorporar a tu tiempo libre. Los maestros del pasado solían llamar a este tiempo retiro del mundo externo. Se tomaban 7 días al año, practicaban el silencio, un mayor cuidado del cuerpo y ponían en modo pausa a la mente. El real sentido era ir de viaje al interior del propio ser.

Una mirada al cielo actual

Al observar la conformación planetaria para estos días, tantos planetas acumulados sobre el medio arco de circunferencia que rodean al Sol nos permiten un trabajo de introspección. Esto no significa soledad o aislamiento sino poder dedicar 5 minutos por día a meditar.

La naturaleza diariamente hace este proceso. La Tierra, la Luna y el Sol en su movimiento diurno y nocturno se combinan para la actividad, la reflexión, y el reposo. Los planetas mayores se unen al proceso de equilibrio entre fuerzas opuestas para vivir en armonía.

Nuestra conformación física, emocional y mental está ligada a este proceso. Así como no se puede captar cuál es la fuerza que mueve semejante sistema planetario en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, llamada por los sabios consciente energía cósmica, sus leyes son inexorables y funcionan de forma sútil y ordenada dentro y fuera de nosotros.

Vacaciones mágicas, un contacto para mejorarte

Un viaje al interior de nuestro ser puede revolucionar nuestra vida, no solo devolviéndonos nuestra salud sino también dándonos la oportunidad de responder preguntas cruciales e importantes. Todos somos magos, y nuestra mayor magia es cambiar el carácter. Conocernos y hacer ajustes internos para vivir en armonía con el entorno facilitan un mayor bienestar.

Detenerte a reflexionar y meditar diariamente permite que el ritmo de nuestro corazón descienda, la frecuencia de la respiración disminuya, la circulación mejore, los pensamientos se reduzcan, la mente entre en un estado de relajación serena, se libere basura emocional, los centros y canales energéticos se desbloqueen y se incrementen nuestra vitalidad, optimismo y paz.





Astrología kármica en vacaciones: los planetas y 4 claves para vernos cara a cara con nosotros mismos

1- Neptuno y Urano: "La persona que llegó o llega a tu vida es la persona correcta"

Nadie llega a nuestras vidas por casualidad, los padres, los hermanos, la pareja, todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación.

Unos se evidencian en la carta kármica que se estudia en Fundación Fhers, otros como espíritus fraternales para hacernos descubrir nuestras virtudes y compartir nuestro servicio.

2- Júpiter: "Lo que sucedió es la única cosa que podía haber sucedido o que sucederá será siempre lo justo".

Vivimos dentro de un gran reloj, autoelegido, por lo que cuando suena la alarma marca la hora exacta en que tomará una prueba o se ofrecerá una oportunidad, por ello hay que aceptar y agradecerlo todo.

Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe "si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra". No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y lo que pasará será lo más conveniente para crecer, tuvo que haber sido y será así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo.

3- Saturno: "En cualquier momento que se dé un comienzo es el momento correcto".

Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando se activa el mal o buen mérito para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará, aunque el resultado sea doloroso ya que es siempre merecido. De no ser así, el universo nos hará saber que es algo que hay que dejar pasar o que es algo que no puede desperdiciarse. Cuando el discípulo está preparado el maestro siempre llega.

4- Plutón: "Cuando algo termina, termina"

Simplemente así. En toda carta natal kármica se advierten, tiempos para iniciar, tiempos para persistir y tiempos para terminar, si algo terminó en nuestras vidas, es para dar espacio a un mayor amor, por lo tanto es mejor dejarlo, agradecerlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia.

"Cuando el ego insiste en continuar con algo que está perimido y hasta proclama que no puede dejarlo atrás es porque aún no se cultivo el desapego y falta rendir alguna materia que solo con divina indiferencia se podrá lograr", Cristian Fhers.

El tiempo libre de rutinas, en cualquier momento del día, del mes o del año, es una forma natural para ser más conscientes de la vida interior y exterior. Cuando reflexionamos, ponemos en acción energías en sintonía con la vida que nos rodea y eso permite desprogramar hábitos negativos y fijos en cuerpo, mente y emoción.

En las vacaciones, hacé contacto con vos, sos una obra de arte en constante perfección, construí tu mejor versión y ofrecela a los demás. No te olvides de viajar hacia adentro ese es tu verdadero lugar en el mundo.